Ä¶ÆÃµÞ¡¢¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡È½é½Ð¤·¤Î¥«¥Ã¥È¡É¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè1ÃÆ¡õ¥°¥Ã¥ºÈ¯É½¡¡¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø
¡¡9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î½é¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØÄ¶ÆÃµÞ The Movie RE:VE¡Ù¡Ê11·î7Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè1ÃÆ¤È¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤¬27Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê»¤»¤Æ¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿3ÅÀ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤Ï¥ì¥¢¡ªÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè1ÃÆ¡È½é½Ð¤·¥«¥Ã¥È´Þ¤à¡É¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ÞÉ÷¥«¡¼¥É
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢6·î¤è¤êÅìµþ¡¦Ê¼¸Ë¡¦°¦ÃÎ¡¦ºë¶Ì¤Î4ÅÔ»Ô¤Ç·×8¸ø±é¡¢Ìó10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØBULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE¡Ù¤ò¡¢´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÌ¥¤»¤¿°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¹½À®¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤ÎÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤âÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢³Æ¿Í¤ÎÅØÎÏ¡¢¶ìÇº¤ä³ëÆ£¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤äÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Öº£¡×¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ÞÉ÷¥«¡¼¥É¡ÊÁ´9¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥«¡¼¥É¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿4ÅÀ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ú½é½Ð¤·¤Î¥«¥Ã¥È¡Û¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â·èÄê¡£·à¾ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÂ¾¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥«¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÊÔ¤è¤ê¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿3Ëç¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¡Û
¢£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡§2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥«¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤òÄ¹Ç¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥æ¡¼¥¤Î¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¡£
¢£¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ØÄ¶ÆÃµÞ The Movie RE:VE¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿A4 ¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡§1000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ØÄ¶ÆÃµÞ The Movie RE:VE¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥«¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤È¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡£
¢£¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
±Ç²è¡ØÄ¶ÆÃµÞ The Movie RE:VE¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤´¤È¤Ë¥é¥¤¥Ö¥«¥Ã¥È¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥«¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬1¼ïÎà¤Å¤Ä¡¢Á´18¼ï¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤Ï¥ì¥¢¡ªÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè1ÃÆ¡È½é½Ð¤·¥«¥Ã¥È´Þ¤à¡É¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ÞÉ÷¥«¡¼¥É
