Travis Japan、新曲「Disco Baby」のMV公開 約30人のダンサーと“TJ的プロムパーティー”
7人組グループ・Travis Japanが、きょう27日に配信リリースした「Disco Baby」のミュージックビデオ（MV）を、自身のYouTubeチャンネルで公開した。
【動画】約30人のダンサーと“TJ的プロムパーティー”…Travis Japan、新曲「Disco Baby」MV公開
同曲は12月3日発売のニューアルバム「’s travelers」（ストラベラーズ）から先行配信されたもの。松倉海斗プロデュースで、苺のタイムマシーンに乗って多彩な時代と音楽を表現するいわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバムのリード曲となっている同曲は、1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー。軽快なビートと、ブラスの重なりが華やかで高揚感のあるショータイムを演出する躍動感あふれる楽曲となっている。
今作のMVでは、松倉が「プロムパーティーの雰囲気を取り入れた世界観にしたい」とアイデアを出し、それをベースに楽曲や歌詞から受けたインスピレーションを重ね、“70sディスコ”の世界観を掛け合わせて企画された。
監督は「Would You Like One?」と同じ韓国のHQF、コレオは、「Okie Dokie!」から２度目のタッグとなるLAのダンサーShiggyが務めた。撮影は、7月初旬に都内近郊の学校で行われ、教室、校庭、チャーチ前やプロムの会場となるダンスフロアで、約30人のダンサーとダンスする映像は高揚感と幸福感であふれている。
【動画】約30人のダンサーと“TJ的プロムパーティー”…Travis Japan、新曲「Disco Baby」MV公開
同曲は12月3日発売のニューアルバム「’s travelers」（ストラベラーズ）から先行配信されたもの。松倉海斗プロデュースで、苺のタイムマシーンに乗って多彩な時代と音楽を表現するいわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバムのリード曲となっている同曲は、1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー。軽快なビートと、ブラスの重なりが華やかで高揚感のあるショータイムを演出する躍動感あふれる楽曲となっている。
監督は「Would You Like One?」と同じ韓国のHQF、コレオは、「Okie Dokie!」から２度目のタッグとなるLAのダンサーShiggyが務めた。撮影は、7月初旬に都内近郊の学校で行われ、教室、校庭、チャーチ前やプロムの会場となるダンスフロアで、約30人のダンサーとダンスする映像は高揚感と幸福感であふれている。