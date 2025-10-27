TWICE、それぞれの魅力あふれるソロカット公開 9人の物語に迫る
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』が、24日に公開された。このほど、TWICEのメッセージ付きスペシャル映像が公開された。
【ソロカット】それぞれの魅力があふれる！ソロカット
TWICEは2015年10月20日の韓国デビュー以来、常にトップの存在。多彩な音楽性と圧巻のパフォーマンスで世界中のファンをつなぎ、数々の金字塔を打ち立ててきた。デビュー曲「Like OOH-AHH」から始まり、これまでにリリースしたアルバムはいずれも大ヒットを記録。日本と韓国で販売したCDの累計売上数は2000万枚を突破している。さらに、海外女性アーティストとして史上初となる日産スタジアムでの単独公演を成功させるなど、その勢いはとどまることを知らない。
なぜTWICEは、独自の存在として輝き続けることができたのか。本作では、家族のように固く結ばれたメンバーたちの揺るぎない絆と、デビューから常に寄り添い続けてきたファン・ONCEとの深い結びつきを丁寧に描き出す。6度目のワールドツアーから始まる未来への挑戦にも密着し、世界という広大なステージを見据えるTWICEの現在進行形の姿を、メンバーの素顔とともに4つのパートで追いかける。
今回は、メンバー9人それぞれの“物語”を切り取った新たなシーンカットが公開された。TWICEの中でソロ活動の口火を切ったナヨンは、ファンへの想いを込めて、TWICEの楽曲「STUCK」をこの映画のためだけの特別なソロバージョンとして披露。ソロ活動への率直な想いと共に届けられる、心温まるパフォーマンスとなっている。個性的な魅力で輝きを放つチェヨンは、今年9月に発売された自身のソロデビューアルバム制作の過程を公開。自身のスタイルを貫き通すアーティストとしての姿を披露した。そのアーティスティックな才能がいかにして開花するのか、目が離せない内容となっている。TWICEのメインダンサーとして、常に最高のパフォーマンスを追求してきたモモは、自身の原点である“ダンス”への熱い想いを胸に、30人以上が参加する超大型ダンス「メガクルー」へ挑む。絶え間ない努力の先にたどり着いた圧巻のステージを披露する。
常にポジティブなエネルギーで周りを笑顔にするサナが本作で見せるのは、メンバー一人ひとりの心に寄り添う、彼女ならではの繊細な愛情表現。10周年を記念し、9人のメンバーをイメージした香水を自ら調香する。その香りのひとつひとつが、彼女たちのかけがえのない絆の証となっている。1人で韓国へ渡り、メンバーと共に10年を歩んできたツウィ。口数は多くない彼女が、本作では胸に秘めてきた想いを、自らの言葉で手紙につづる。“かけがえのない仲間”であるメンバーと、支え続けてくれたONCEへ。そこには、彼女の誠実な人柄と、これまでの感謝の気持ちがあふれている。TWICEのリーダーであり、パワフルな歌声でグループを支えるメインボーカルのジヒョ。リーダーとしての責任感という重圧と向き合いながら、本作で彼女が挑むのは、これまであまり見せてこなかったダンスのみのパフォーマンス。マイクを置いた彼女が、グルーヴ感あふれるダンスで解き放つ新たな魅力は、ジヒョというアーティストの無限の可能性を感じさせる。
明るいキャラクターの裏に、穏やかで思慮深い一面を持つダヒョンは、新たな夢である「演技」に挑戦した日々を振り返り、これからの展望を熱く語る。パブリックイメージと本来の自分、その両方を力に変えて、俳優として成長していく姿を映し出す。彼女がこの挑戦で見つけた、新しい自分らしさとは何か。その答えがここにある。優雅なたたずまいと、アクティブな一面のギャップが魅力のミナが、本作では自身初となる水中撮影に挑戦する。優雅なドレスをまといながら、水の女神のように舞う姿を披露。彼女の持つ二面性が凝縮された、本作でしか見られない特別なパートとなっている。そして、休養という大きな困難に対し、「正面突破で乗り越える」ことを選んだジョンヨン。不屈の精神でその苦難を乗り越え、ジョンヨンは再びステージへと帰ってきた。本作で描かれるのは、その裏にあった知られざる葛藤と、逃げずに挑戦を続ける彼女のポジティブな姿。すべてを乗り越えた彼女が届ける、魂のこもったソロライブパフォーマンスは、涙なしには見られない。
さらに、入場者プレゼント第2弾「フォトカード」も発表された。スペシャルポスターが、持ち運びやすいカードサイズになって登場。メンバーそれぞれの魅力的な表情が切り取られたカードは、スマートフォンケースに入れて、いつでも一緒に過ごすことができる。
【ソロカット】それぞれの魅力があふれる！ソロカット
TWICEは2015年10月20日の韓国デビュー以来、常にトップの存在。多彩な音楽性と圧巻のパフォーマンスで世界中のファンをつなぎ、数々の金字塔を打ち立ててきた。デビュー曲「Like OOH-AHH」から始まり、これまでにリリースしたアルバムはいずれも大ヒットを記録。日本と韓国で販売したCDの累計売上数は2000万枚を突破している。さらに、海外女性アーティストとして史上初となる日産スタジアムでの単独公演を成功させるなど、その勢いはとどまることを知らない。
今回は、メンバー9人それぞれの“物語”を切り取った新たなシーンカットが公開された。TWICEの中でソロ活動の口火を切ったナヨンは、ファンへの想いを込めて、TWICEの楽曲「STUCK」をこの映画のためだけの特別なソロバージョンとして披露。ソロ活動への率直な想いと共に届けられる、心温まるパフォーマンスとなっている。個性的な魅力で輝きを放つチェヨンは、今年9月に発売された自身のソロデビューアルバム制作の過程を公開。自身のスタイルを貫き通すアーティストとしての姿を披露した。そのアーティスティックな才能がいかにして開花するのか、目が離せない内容となっている。TWICEのメインダンサーとして、常に最高のパフォーマンスを追求してきたモモは、自身の原点である“ダンス”への熱い想いを胸に、30人以上が参加する超大型ダンス「メガクルー」へ挑む。絶え間ない努力の先にたどり着いた圧巻のステージを披露する。
常にポジティブなエネルギーで周りを笑顔にするサナが本作で見せるのは、メンバー一人ひとりの心に寄り添う、彼女ならではの繊細な愛情表現。10周年を記念し、9人のメンバーをイメージした香水を自ら調香する。その香りのひとつひとつが、彼女たちのかけがえのない絆の証となっている。1人で韓国へ渡り、メンバーと共に10年を歩んできたツウィ。口数は多くない彼女が、本作では胸に秘めてきた想いを、自らの言葉で手紙につづる。“かけがえのない仲間”であるメンバーと、支え続けてくれたONCEへ。そこには、彼女の誠実な人柄と、これまでの感謝の気持ちがあふれている。TWICEのリーダーであり、パワフルな歌声でグループを支えるメインボーカルのジヒョ。リーダーとしての責任感という重圧と向き合いながら、本作で彼女が挑むのは、これまであまり見せてこなかったダンスのみのパフォーマンス。マイクを置いた彼女が、グルーヴ感あふれるダンスで解き放つ新たな魅力は、ジヒョというアーティストの無限の可能性を感じさせる。
明るいキャラクターの裏に、穏やかで思慮深い一面を持つダヒョンは、新たな夢である「演技」に挑戦した日々を振り返り、これからの展望を熱く語る。パブリックイメージと本来の自分、その両方を力に変えて、俳優として成長していく姿を映し出す。彼女がこの挑戦で見つけた、新しい自分らしさとは何か。その答えがここにある。優雅なたたずまいと、アクティブな一面のギャップが魅力のミナが、本作では自身初となる水中撮影に挑戦する。優雅なドレスをまといながら、水の女神のように舞う姿を披露。彼女の持つ二面性が凝縮された、本作でしか見られない特別なパートとなっている。そして、休養という大きな困難に対し、「正面突破で乗り越える」ことを選んだジョンヨン。不屈の精神でその苦難を乗り越え、ジョンヨンは再びステージへと帰ってきた。本作で描かれるのは、その裏にあった知られざる葛藤と、逃げずに挑戦を続ける彼女のポジティブな姿。すべてを乗り越えた彼女が届ける、魂のこもったソロライブパフォーマンスは、涙なしには見られない。
さらに、入場者プレゼント第2弾「フォトカード」も発表された。スペシャルポスターが、持ち運びやすいカードサイズになって登場。メンバーそれぞれの魅力的な表情が切り取られたカードは、スマートフォンケースに入れて、いつでも一緒に過ごすことができる。