福岡市で27日、定例の教育会議が開かれました。教員の働き方改革や給食の質向上について意見が交わされました。



この教育会議は、おおむね年に1度開かれているものです。市長と教育長、5人の教育委員が参加しました。



働き方改革については、小学校教員が複数の授業の準備をする負担を減らすため、教科ごとの専門教員の配置を検討していることが説明されました。



また、学校給食の質向上については、調理のバリエーションを増やすため、スチームコンベクションや真空冷却機を導入することが検討すべき課題として挙げられました。





毎食提供されている牛乳については、ごはんとの組み合わせを考えて、お茶に変える日を設けるよう検討しているということです。■福岡市・高島市長「別の食材でカルシウムを摂取できる方法を模索してもらいたい。既成概念を壊していこうと。」さらに、高島市長からは給食の情報発信についてこんな意見もありました。■高島市長「今、子どもたちはあまりホームページを見ないので、例えばショート動画、プラットフォームを含めて、こちらからプッシュで届ける工夫をぜひしていただきたいと思います。」教育委員会では、教員の働き方や給食について引き続き改善策の検討を進めていきたいとしています。