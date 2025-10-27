サザンオールスターズ、最新ツアーから大熱狂を生んだ「愛の言霊」ライブ映像を公開
サザンオールスターズが、11月19日にリリースする最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』から、「愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜」のライブ映像を公式YouTubeチャンネルにて公開した。
【画像】美しい…！スペシャルグッズの「逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜」
今年3月に10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を発表したサザンオールスターズは、デビュー45周年記念日から約3年にわたる活動の集大成として、全国13会場26公演を巡るアリーナ＆5大ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を開催。ライブビューイングを含めて全国で約75万人を動員し、“大きな愛と深い感謝”を届けた同ツアーは、同バンド史上最大級の規模となった。
公開された「愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜」は、1996年リリースのシングルで、韻を踏んだ歌詞と実験的なメロディが特徴的な一曲。東京ドーム公演で披露された同曲は、割れんばかりの歓声に迎えられ、ライブ前半のハイライトとなった。燃え上がる炎とエキゾチックなライティングが渦巻く妖美なステージ演出の中、重厚なバンドアレンジに乗せて桑田佳祐が情熱的なボーカルを響かせ、没入感あふれる映像に仕上がっている。
『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』は同ツアーの東京ドーム公演の模様を完全収録。さらに完全生産限定盤には、石川県産業展示館と横浜アリーナでのライブ映像を収めたボーナスディスクや、スペシャルグッズ「逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜」が付属する。
26日には、同映像作品の“完成披露”としてU-NEXTにてライブ配信が実施され、熱狂と興奮はそのままに、映像作品ならではの表現を追求した内容に、当日会場で楽しんだファンだけではなく来場が叶わなかったファンからも称賛の声が上がっていた。満を持してのパッケージリリースに向け、さらなる注目が集まっている。
