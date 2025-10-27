BUDDiiS¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ø¥Ð¥Ç¥£¥Õ¥§¥¹!!¡Ù³«ºÅ·èÄê¡¡FUMIYA¡Ö¤Õ¤¶¤±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Þ¤¿³«ºÅ¡×
¡¡¡ÈDIY¡É¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BUDDiiS¤¬¡¢12·î¤ËÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û³Ú¤·¤ß¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ø¥Ð¥Ç¥£¥Õ¥§¥¹!!2025¡Ù¥í¥´
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢12·î20¡¦21Æü¤Ëºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëËÜ¸ø±é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥Ç¥£¥Õ¥§¥¹!!2025¡ÁÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¤Î¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Á¡Ù¡£2023Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Ø¥Ð¥Ç¥£¥Õ¥§¥¹!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃçÉñÎ©¹âÅù³Ø¹»¡×¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î³Ø¹»¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤È¤¢¤ëÆ¸ÏÃ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¤È¡¢Á°²ó¤«¤éµ¬ÌÏ¤òÂç¤¤¯¤·2Æü´Ö¤Ç3¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£FUMIYA¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤Ê¡¦¤Ê¡¦¤Ê¤ó¤È!!!!!!
Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë!!¥Ð¥Ç¥£¥Õ¥§¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹!!!
¤¤¤§¡¼¡¼¤¤!!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÉáÃÊ¤ÎBUDDiiS ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Õ¤¶¤±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Þ¤¿³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¡¢¡¢!?
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
Àä»¿³Ú¤·¤¯À©ºîÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÊBUDDiiS¤ò¡¢²ñ¾ì¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¤¤¤ä¡¢ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤BUDDiiS¤«¤Ê¡©¾Ð)
¥Ï¥¤¥Û¡¼¥Ï¥¤¥Û¡¼¢ö¢ö
¢£¡Ö¥Ð¥Ç¥£¥Õ¥§¥¹!!2025¡ÁÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¤Î¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Á¡×¾ÜºÙ
¡Ú²ñ¾ì¡Û
ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
¡ÚÆü»þ¡Û
¡¦12·î20Æü
³«¾ì12:00¡¿³«±é13:00
¡¦12·î21Æü
1Éô¡§³«¾ì12:00¡¿³«±é13:00
2Éô¡§³«¾ì16:00¡¿³«±é17:00
¡Ú²èÁü¡Û³Ú¤·¤ß¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ø¥Ð¥Ç¥£¥Õ¥§¥¹!!2025¡Ù¥í¥´
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢12·î20¡¦21Æü¤Ëºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëËÜ¸ø±é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥Ç¥£¥Õ¥§¥¹!!2025¡ÁÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¤Î¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Á¡Ù¡£2023Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Ø¥Ð¥Ç¥£¥Õ¥§¥¹!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃçÉñÎ©¹âÅù³Ø¹»¡×¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î³Ø¹»¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤È¤¢¤ëÆ¸ÏÃ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¤È¡¢Á°²ó¤«¤éµ¬ÌÏ¤òÂç¤¤¯¤·2Æü´Ö¤Ç3¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤Ê¡¦¤Ê¡¦¤Ê¤ó¤È!!!!!!
Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë!!¥Ð¥Ç¥£¥Õ¥§¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹!!!
¤¤¤§¡¼¡¼¤¤!!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÉáÃÊ¤ÎBUDDiiS ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Õ¤¶¤±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Þ¤¿³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¡¢¡¢!?
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
Àä»¿³Ú¤·¤¯À©ºîÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÊBUDDiiS¤ò¡¢²ñ¾ì¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¤¤¤ä¡¢ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤BUDDiiS¤«¤Ê¡©¾Ð)
¥Ï¥¤¥Û¡¼¥Ï¥¤¥Û¡¼¢ö¢ö
¢£¡Ö¥Ð¥Ç¥£¥Õ¥§¥¹!!2025¡ÁÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¤Î¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Á¡×¾ÜºÙ
¡Ú²ñ¾ì¡Û
ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
¡ÚÆü»þ¡Û
¡¦12·î20Æü
³«¾ì12:00¡¿³«±é13:00
¡¦12·î21Æü
1Éô¡§³«¾ì12:00¡¿³«±é13:00
2Éô¡§³«¾ì16:00¡¿³«±é17:00