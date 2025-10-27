「さがみ湖イルミリオン」×「たまごっち」続報 まめっち＆くちぱっちたちがUFOや流れ星に乗ってくる
「さがみ湖MORI MORI」（神奈川県相模原市）では、11月15日から関東最大級600万球のイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」を開催する。
【写真】星空の中を走るような特別な体験…「たまごっちのほしぞらぺだる」
今年の目玉は、バンダイが展開し、世界中で愛され続けるデジタルペット「たまごっち」とのコラボレーションエリア「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね〜しょん！」。虹色に輝くリフトで上がったエリアに、たまごっちのヘンテコでわくわくする世界が広がる。
一番のみどころは、光り輝く観覧車や星々が動き出す幻想的な空間でまめっちとくちぱっちと一緒に座って記念撮影ができる、特別なフォトスポット。ほかにも、たまごっちたちが大集合している「みんなしゅ〜ご〜！キラキラいるみね〜しょん」や、たまごっちたちが乗ってきたUFOを再現したオブジェなど、思わずSNSでシェアしたくなるような、物語性豊かなフォトスポットが満載となっている。
さらに、今年の9月にオープンしたばかりの自転車型アトラクション「青空ペダル」もイルミリオン開催期間限定で「たまごっちのほしぞらぺだる」として、星空の中を走るような特別な体験を届ける。
また、たまごっちたちが遊園地を楽しむオリジナルイラストを使ったグッズのほか、コラボメニューも充実。たまごっちたちが集合する盛りだくさんのプレートのほか、スイーツや温かいスープなどを展開する。コラボフード利用者には、ランチョンマットやコースターが限定ノベルティとしてプレゼントされる。
さらに、同施設に隣接するキャンプ場「PICAさがみ湖」には、限定コラボバスタオルと記念チケットがもらえる宿泊プランが登場。光に包まれた夢のような夜を閉園時間までたっぷり楽しめる。
■「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね〜しょん！」概要
たまごっちたちがUFOや流れ星に乗って「さがみ湖イルミリオン」にやって来るというわくわくするストーリーを感じられるような、バルーンやイルミネーションが登場。また、たまごっちデバイスの中に入ったような写真が撮れるフォトスポットなど、楽しい仕掛けを数多く用意。さらにアトラクション「たまごっちのほしぞらぺだる」や「たまごっちのキラキラかんらんしゃ」からの景色は圧巻で、600万球のイルミネーションを一望できる。
