Çò¤¤¡ÖÇë¤Î·î¡×À¾ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡¡ºå¿ÀÇßÅÄ¤Ë11¡¦12¥ª¡¼¥×¥ó¡¡³«Å¹µÇ°¾¦ÉÊ¤Ê¤É¸ø³«
¡¡ÀçÂæÌÃ²Û¡ÖÇë¤Î·î¡×¤Î²Û¾¢»°Á´¤Î¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖKASHO SANZEN¡×¤¬¡¢Âçºå¡¦ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢À¾ÆüËÜ½éÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇë¤ÎÄ´ îØ¡×¡ÖÇë¤ÎÄ´ îØ ÆüËÜÃã¡×
¡¡1947Ç¯¡¢°ìµÅ¤¤¡Ê¤Ò¤È¤¹¤¯¤¤¡Ë¤Î°»¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²Û¾¢»°Á´¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè78Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç¼Ò¶È¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÌÃ²Û¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢Çò¤¤¡ÖÇë¤ÎÄ´ ßê¡×¤ò´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤È¤¹¤ë¡ÖKASHO SANZEN¡×¤È¤·¤ÆÅìµþ¤Ø¿Ê½Ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢Âçºå¤Ø¡£¡ÖÇë¤ÎÄ´ ßê¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖKASHO SANZEN¡×¤ò¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤ÎÃÏ²¼1³¬¤Ë11·î12Æü¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡ÖÅ·²¼¤ÎÂæ½ê¡¦Âçºå¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÌÃ²Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¢£³«Å¹µÇ°¾¦ÉÊ
Çë¤ÎÄ´ ßê 2¸ÄÆþ
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§501±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ºå¿ÀÇßÅÄÅ¹
³ÆÆü100È¢¸Â¤ê¡¡1¿Í3È¢¤Þ¤Ç
¢¨¸ÂÄê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
Çë¤Î·î¡¦Çë¤ÎÄ´ ßê ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§2700±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á 12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ºå¿ÀÇßÅÄÅ¹
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ê
¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È
11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á 18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢1500±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¡ÖÇë¤Î·î¡×1¸Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨ ³ÆÆü¸ÂÄê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¢£ÄêÈÖ¾¦ÉÊ
Çë¤ÎÄ´ ßê
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§4¸ÄÆþ 1001±ß¡¿6¸ÄÆþ 1501±ß¡¿12¸ÄÆþ 3001±ß¡¿18¸ÄÆþ 4501±ß
Çë¤ÎÄ´ îØ ÆüËÜÃã
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§5¸ÄÆþ 1296±ß¡¿8¸ÄÆþ 2101±ß
¢£Åßµ¨¸ÂÄê¾¦ÉÊ
Çë¤ÎÄ´ îØ
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§5¸ÄÆþ 1296±ß
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇë¤ÎÄ´ îØ¡×¡ÖÇë¤ÎÄ´ îØ ÆüËÜÃã¡×
¡¡1947Ç¯¡¢°ìµÅ¤¤¡Ê¤Ò¤È¤¹¤¯¤¤¡Ë¤Î°»¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²Û¾¢»°Á´¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè78Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç¼Ò¶È¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÌÃ²Û¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢Çò¤¤¡ÖÇë¤ÎÄ´ ßê¡×¤ò´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤È¤¹¤ë¡ÖKASHO SANZEN¡×¤È¤·¤ÆÅìµþ¤Ø¿Ê½Ð¡£
¢£³«Å¹µÇ°¾¦ÉÊ
Çë¤ÎÄ´ ßê 2¸ÄÆþ
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§501±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ºå¿ÀÇßÅÄÅ¹
³ÆÆü100È¢¸Â¤ê¡¡1¿Í3È¢¤Þ¤Ç
¢¨¸ÂÄê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
Çë¤Î·î¡¦Çë¤ÎÄ´ ßê ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§2700±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á 12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ºå¿ÀÇßÅÄÅ¹
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ê
¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È
11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á 18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢1500±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¡ÖÇë¤Î·î¡×1¸Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨ ³ÆÆü¸ÂÄê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¢£ÄêÈÖ¾¦ÉÊ
Çë¤ÎÄ´ ßê
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§4¸ÄÆþ 1001±ß¡¿6¸ÄÆþ 1501±ß¡¿12¸ÄÆþ 3001±ß¡¿18¸ÄÆþ 4501±ß
Çë¤ÎÄ´ îØ ÆüËÜÃã
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§5¸ÄÆþ 1296±ß¡¿8¸ÄÆþ 2101±ß
¢£Åßµ¨¸ÂÄê¾¦ÉÊ
Çë¤ÎÄ´ îØ
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§5¸ÄÆþ 1296±ß