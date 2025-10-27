ありあけの「ミルクハーバー モンブラン」が、クリスマスデザインのポケモンパッケージで登場。

クリスマスシーズンにあわせて「ポケモンミルクハーバークリスマス」が、期間限定で販売されます！

ありあけ「ポケモンミルクハーバークリスマス」

価格：単品162円(税込) ・ 5個入810円(税込)

販売期間：2025年11月1日(土)〜12月25日(木)

パッケージデザイン登場ポケモン：ピカチュウ・イーブイ・チコリータ・ワニノコ・ポカブ・ニンフィア

個包装パッケージデザイン登場ポケモン：1）ピカチュウ、2）イーブイ・ニンフィア、3）カイリュー・ルカリオ、4）チコリータ、5）ワニノコ、6）ポカブ

※5個入りの中の個包装は1〜6のランダムとなります

販売店舗：ありあけ直営店舗・百貨店・量販店・駅売店・ありあけオンラインショップなど

ありあけが、クリスマスデザインのポケモンたちが登場するスペシャルパッケージ「ポケモンミルクハーバークリスマス」を、期間限定で販売。

ありあけによる、ポケモンデザインのクリスマススイーツは今回が初登場となります。

ピカチュウをはじめとする、おなじみのポケモンたちがクリスマスパーティーをしているようなパッケージデザインです。

パッケージの中には、ありあけの「ミルクハーバー モンブラン」が5個。

個包装のパッケージにも、ポケモンたちの姿が描かれています！

「ミルクハーバー モンブラン」は、洋菓のモンブランを焼き上げたイメージのお菓子。

練乳とはちみつを使用したしっとりした生地で、栗甘露煮ペーストを練り込んだ特製モンブラン餡を包んでいます。

やさしく香る栗の風味にこだわり、クリスマスシーズンのおやつやお土産にもぴったりのスイーツです☆

洋菓のモンブランを焼き上げたイメージのお菓子が、ピカチュウやイーブイを描いた、クリスマスデザインのパッケージで登場。

ありあけの「ポケモンミルクハーバークリスマス」は、2025年11月1日〜12月25日まで、期間限定販売されます☆

