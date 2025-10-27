工藤美桜 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の工藤美桜が25日、自身のインスタグラムを更新。昨年3月末をもって芸能界を引退した新條由芽さんとの2ショットを公開した。

【写真あり】工藤美桜が公開した芸能界を引退した新條由芽さんと2ショット「尊いが過ぎててぇてぇ」

　2人は『魔進戦隊キラメイジャー』で共演し、新條さんは速見瀬奈／キラメイグリーン、工藤は大治小夜／キラメイピンクを演じていた。テーマパークを訪れた2人の写真で、グリーンとピンクのハートマークが添えられていた。

　この投稿にファンは「由芽ちゃんが元気そうで何よりです」「尊いが過ぎててぇてぇです」「キラメイガールズ可愛い」とポストしていた。