フランス出身の女優、ジュリエット・ビノシュが２７日、東京・日比谷で行われた第３８回東京国際映画祭のオープニングセレモニーに出席し、同映画祭ナビゲーターを伝える瀧内公美とクロストークを行った。同映画祭では、監督デビュー作の映画「イン・アイ・イン・モーション」が特別上映される。

同作は０７年、英国のダンサー兼振付師アクラム・カーンとビノシュが世界各国で公演を行ったダンス・パフォーマンスを記録したドキュメンタリー。プロデューサーはＭＥＧＵＭＩが務める。

ビノシュは初監督を務めた映画製作について「力がわいてくる作業」と振り返った。

また、女優として作品に挑む上で大切にしてることに聞かれると、「カメラの目は神の目。そのなかで自分が提供できることはなにか。（映画作りは）未知なる領域に飛び込むこと。監督と二人三脚でいろんな発見をしていくこと」と語った。

最後に映画ファンに向けてメッセージを求められると「とにかく精いっぱい突っ走ってください！今の時代ＡＩ、ソーシャルメディアなどが台頭している。そのなかで芸術に、そして創造に自分を持っていそしむことが大切」と話した。