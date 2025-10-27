首都圏や関西のシェフや流通関係者を招き農産物の品質などをPRする交流会が27日、天童市のラ・フランス産地などで開かれました。



天童市を訪れたのは、首都圏や関西のホテル・レストランのシェフやバイヤーなど合わせて11人です。この交流会は県産農産物の魅力をPRし販路の拡大につなげようと、県やJAなどで作る「おいしい山形推進機構」が主催したもので、一行は27日と28日、天童市のほか酒田市、新庄市などの県内8か所を巡ります。このうち天童市では、ラ・フランスの出荷施設を見学しました。





中川悠アナウンサー「見学の皆さんの目の前に広がっているのはラ・フランスの選別作業です。人の手、目視による確認が行われています」「ここで目視によるチェック。重量センサーがあってラ・フランスの重さで階級を分ける」横浜の卸会社から「生産者には作ることを専門にしてもらい細かい作業は農協でやる。分業化されている。生産者にとってもメリットのある施設ですよね」首都圏から訪れたバイヤー「手作業でやっているところにびっくり」（山形のラ・フランスは？）「魅力あります」大阪から訪れたシェフ（ケーキとラ・フランスの相性は？）「フルーツのタルトなどに使っている。なめらかで香りもいいしおいしい」このほか、1部屋だけで最大2万個のコンテナ360トン相当を室温3度で管理できる巨大な冷蔵庫などを見学しました。一行は28日も、真室川町の牛肉産地など5か所を回ります。