ワールドシリーズ第3戦での登板を控える、タイラー・グラスノー投手がインタビューに応じました。

日本時間28日に行われる第3戦については、「とにかく一つの試合に集中して、ゲームプランを立てて、マウンドに上がって、実行するだけ。うまく投げられるといいんだけどね」とコメント。

また戦い方については「ブルージェイズとは何度も対戦しているので、やりたいことは決まっている。重要なのはゲームプラン、そして投球内容だと思う。うまく投球できれば、それが正しい選択でも、間違った選択でも、大抵はうまくいくと思う」と冷静に分析しました。

自身のコンディションについては、「今は調子がいい。一番大きかったのは、シーズン終盤の数試合でコナー（＝コナー・マクギネス投手コーチ補佐）やマーク（＝マーク・プライアー投手コーチ）と一緒に練習して、自分がリラックスして楽に投げられるようになったことかな。意識せずとも安定してうまく身体を使えるようになって、自由な思考ができるようなったことがすごく役立っている」と話しました。

そして、ア・リーグ優勝決定シリーズにてMVPに輝いたブルージェイズのウラジーミル・ゲレロJr.選手については、「スイングスピードとパワーは言うまでもないけど、何より彼のコンタクト率もすごいと思う。集中しているときは、ストライクゾーン内の球も外角の球も何でも打てる。総合的に優れた打者だ」と称賛していました。

第3戦では、ドジャースとブルージェイズのどちらが勝利をつかむのか。目が離せません。