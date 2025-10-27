¡È¾Ð´é¡É50¡óÄ¶¤Î²ñ¸«¤â¡Ä¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÉ½¾ð¡×¡Ö±éÀâ¡×¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡¡¸«¤¨¤Æ¤¤¿ÀïÎ¬Åª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ
ASEAN¡áÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¤Î¼óÇ¾¤È¤Î²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤Î³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
ÆüËÜ¤Î¼óÁê¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñË¬Ìä¤ÇASEAN¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
26Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª¡£Åö½é¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«¤é±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤¹È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ä
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§
º£¡Ö´î¤Ó¡×¤ÎÃÍ¤¬¡©
CAC identityÉ½¾ð²òÀÏ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦¹â¶¶Î¼ÂÀ»á¡§
º£¡Ö´î¤Ó¡×¤ÎÃÍ¤¬99¤ÈMAX¤Ë¶á¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Mr¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬AI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎòÂåÁíÍý¤ÎÉ½¾ðÊ¬ÀÏ¡£
¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ò¤á¤°¤ë¤¢¤ëµ¿Ìä¤ËÇ÷¤ë¤¿¤á¤À¡£
¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼óÁê¤Î±éÀâ¤Ë¡Ö¹¥°õ¾Ý¡×
¹â»Ô¼óÁê¡§
ÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¡¢¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¡¢²Ì´º¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
10·î21Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¡£FNN¤¬À¯¸¢È¯Â¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï75.4¡ó¡£9·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÈÈæ¤Ù£²ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢18~29ºÐ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Ï89.1¡ó¤È¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ë¡£
¼ÂºÝ¡¢³¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
19ºÐ²ñ¼Ò°÷¡Ê»Ù»ý¤¹¤ë¡Ë¡§
¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¯¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
18ºÐ¼Ò²ñ¿Í¡Ê»Ù»ý¤¹¤ë¡Ë¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤ëµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£
20Âå½õ»º»Õ¡Ê»Ù»ý¤¹¤ë¡Ë¡§
À©ÅÙ¤Î²þ³×¤È¤«¡¢¿×Â®¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ä
20Âå¸øÌ³°÷¡Ê»Ù»ý¤¹¤ë¡Ë¡§
É½¾ð¤âÏÃ¤·Êý¤â¡¢·ë¹½¡ÖÆüËÜÊÑ¤¨¤ë¤¾¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
22ºÐÂç³ØÀ¸¡Ê¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð»Ù»ý¡Ë¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢É½¾ð¤È¤«ÌÜÀþ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¤¹¥´¶¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î±éÀâ¤Ë¡Ö¹¥°õ¾Ý¡×¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¼¡£
°ìÂÎ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î²¿¤¬¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¡¦²¬ËÜ½ã»Ò»á¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤äÀ¯¼£²È¤é1000¿Í°Ê¾å¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¡¦²¬ËÜ½ã»Ò»á¡§
¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅöÂå°ì¤ÎÏÃ¼Ô¡¦ÏÃ¤·¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¿Í¤¬Æ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î±éÀâ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¡×¤¬¹ª¤ß¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÀïÎ¬Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¡¡ÚÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡Û
¹â»Ô¼óÁê¤Ï21Æü¤Î¼óÁê½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÆâ¤«¤é³°¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÏÂç¤¤Ê´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢24Æü¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¤â¡¢¡ÖÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î´Î¤Ï¡Ø´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡Ù¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¹ñÅÚ¶¯ð×²½ÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Àè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¹Ô¤¦ÀïÎ¬Åª¤ÊÅê»ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¤Î²¬ËÜ½ã»Ò»á¤Ï¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´íµ¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤È¡£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶²ÉÝ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î´¶¾ð¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£
´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤â¤¦ÉÔË¡°ÜÌ±¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áß¤Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶²ÉÝ¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä°Â²º¤È¤Ï¤·¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼Áü¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹ñÌ±´¶¾ð¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ä
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¡¦²¬ËÜ½ã»Ò»á¡§
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ë¡ÈÍÉ¤ë¤¬¤Ì¼«¿®¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸ÀÍÕ¤Î¾å¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤·Êý¤Î¾å¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¶¯¤¤ÆüËÜ¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦·è°Õ¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
²Ì´º¤ËÆ¯¤¯¡£½éÆü¤«¤éÁ´Â®ÎÏ¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡ª
¹â»Ô¼óÁê¡§
¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÌ¿¤È·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¡¦²¬ËÜ½ã»Ò»á¡§
ÉÔ°Â¤Ë¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¡ÖÆüËÜ¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼Áü¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ÉþÁõ¤Ë¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¡¦²¬ËÜ½ã»Ò»á¡§
¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥¢¥¹¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤â¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë1¥ß¥ê¤âÍð¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£
¹ñÌ±¤Ë¸«¤»¤ë¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤»Ñ¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÀïÎ¬Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¢¡Ú¶¯¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡È¾Ð´é¡É¡Û
¹â»Ô¼óÁê¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¤Î²¬ËÜ»á¤Ï¡¢¡Ö¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡£½À¤é¤«¤¤´é¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¤¸ýÄ´¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¾Ð´é¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÉ½¾ðÊ¬ÀÏ¡×¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î
²¬ËÜ»á¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¤È¸À¤¦¡Ö¾Ð´é¡×¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎòÂå¼óÁê¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤É¤ì¤Û¤É¾Ð´é¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
Mr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊAI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¡£
¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÖÉ½¾ðÊ¬ÀÏ¡×¡£
¡Ö¾Ð´é¡×¤ä¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¡×¤Ê¤É23¼ïÎà¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¡¢¡ÖÈá¤·¤ß¡×¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Ê¤É10¼ïÎà¤Î´¶¾ð¤òAI¤¬È½ÊÌ¡£
CAC identityÉ½¾ð²òÀÏ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦¹â¶¶Î¼ÂÀ»á¡§
¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¡×¤À¤±¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§
º£¡¢ÊÄ¤¸¤¿¤È¤³¤í¤À¤±¡Ê¥°¥é¥Õ¤¬¡ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¾Ð´é¡×¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ò´Þ¤á¤¿¡¢ÎòÂå¼óÁê5¿Í¤ÎÉ½¾ð¤òÊ¬ÀÏ¡£
¥°¥é¥Õ¤Ë¿å¿§¤ÎÀþ¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¡Ö¾Ð´é¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡©
CAC identityÉ½¾ð²òÀÏ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦¹â¶¶Î¼ÂÀ»á¡§
¤½¤ì¤Ç¤ÏÊ¬ÀÏ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ìó15Ê¬¸å¡ÄÊ¬ÀÏ´°Î»¡£
CAC identityÉ½¾ð²òÀÏ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦¹â¶¶Î¼ÂÀ»á¡§
Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï±éÀâ³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¾Ð´é¤ò¼¨¤¹¿å¿§¤¬¡Ä¤½¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ÏºÇÂçÃÍ¡£
¡ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢·«¤êÊÖ¤·¿å¿§¤ÎÀþ¤¬¡Ä¡£
°ìÊý¡¢ÎòÂå¼óÁê¤Î4¿Í¤Ï¡Ä
CAC identityÉ½¾ð²òÀÏ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦¹â¶¶Î¼ÂÀ»á¡§
¤³¤Á¤é¤¬ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¡£¿å¿§¤Î¹àÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¸½¾õ¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¡¢±éÀâÃæ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò±ß¥°¥é¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡£
¿å¿§¤È»ç¿§¤¬¡Ö¾Ð´é¡×¤ò¼¨¤¹¤Î¤À¤¬¡¢°ìÈÖÂ¿¤¤°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ç¤âÌó7¡ó¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÌó31¡ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼óÁê¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢50¡ó°Ê¾å¤ò¾Ð´é¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾Ð´é¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ä¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¾ðÊóÎÏ¤¬¼å¤¤¤È¡¢³°¸òÎÏ¤âËÉ±ÒÎÏ¤â·ÐºÑÎÏ¤â¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾Ð´é¡Ë¤½¤·¤ÆÂ¾Êý¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ê¿¿´é¡Ë¤â¤¦À¤³¦Ãæ¤¬Íß¤·¤¬¤ë¡¢À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Êµ»½ÑÎÏ¤òÆüËÜ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð ¡Ê¾Ð´é¡Ë¤Þ¤¡¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤È¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»þ¤â¡Ä²¬ËÜ»á¤ÏÁíÍý¤Î¿´Ãæ¤ò¤³¤¦¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¡¦²¬ËÜ½ã»Ò»á¡§
¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð´éºî¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È¤«¡¢ÉÔ¼«Á³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½÷À¤¬¤³¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ¤Ë¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢ÎÏ¶¯¤¯¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÃý¤ë¤È¡¢°ÕÃÏ°¤À¤È¤«µ¤¤¬¶¯¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë½À¤é¤«¤µ¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î¾Ð´é¤Ï¸ý¸µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÜ¸µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÜ¸µ¤Ë½Ð¤ë¾Ð´é¤À¤«¤é¡¢ÉÝ¤µ¡¢¶¯¤¹¤®¤ë²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¿Ê¬É¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
»ä¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ¤Íè¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆüËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡Ä¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ë¤â¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÀïÎ¬Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ£¡ÚË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¡È¥á¥í¥Ç¥£¡É¡Û
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¡¦²¬ËÜ½ã»Ò»á¡§
ºÇÂç¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÏÃ¤·Êý¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¡¢ËÜÅö¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©
Ë¬¤Í¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ²»¶Á¸¦µæ½ê¡¦ÎëÌÚÁÏ½êÄ¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±éÀâ¤ò²»À¼Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢»×¤ï¤Ì»ö¼Â¤¬¡Ä
ÆüËÜ²»¶Á¸¦µæ½ê¡¦ÎëÌÚÁÏ½êÄ¹¡§
2021Ç¯¤Îº¢¡ÊÁíºÛÁª¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¹â»Ô¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÃý¤êÊý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ÏÀ¼¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¡£
2021Ç¯ÁíºÛÁª¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾å²¼¤»¤º¡¢ÆÃÄ§¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤¬2025Ç¯¤Ï¡Ä
ÆüËÜ²»¶Á¸¦µæ½ê¡¦ÎëÌÚÁÏ½êÄ¹¡§
¤³¤¦¾å¤¬¤Ã¤Æ²¼¤¬¤ë¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¯¼å¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆË°¤¤º¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
»ä¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡£ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ò¿´Äì°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤òËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁªµó°Ê¹ß¡¢»ä¤Ï½µËö¤´¤È¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±éÀâ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ê¥º¥à¤ä¥á¥í¥Ç¥£¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎëÌÚ½êÄ¹¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Ï1Ê¬´Ö¤ËÏÃ¤·¤¿Ê¸»ú¿ô¤¬352»ú¤«¤é400»ú¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¡£
¤Ä¤Þ¤êÏÃ¤¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¥à¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¡¢¤Û¤Ü°ìÄê¤Ë¡£
ÆüËÜ²»¶Á¸¦µæ½ê¡¦ÎëÌÚÁÏ½êÄ¹¡§
Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ë¤«¤Ê¤ê°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Î¤«¤Ê¤È¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î±éÀâ¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦´äÅÄÌÀ»Ò»á¡§
ÁíºÛÁª¤ÎÁ°¸å¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤È¤«¡¢¥á¥¤¥¯¤À¤È¤«¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼èºà¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Â¦¶á¤ÎµÄ°÷¤ÎÊý¤¬¥³¥ó¥µ¥ë¤ËÍê¤ó¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Èý¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤È¤«¡¢Á´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦´äÅÄÌÀ»Ò»á¡§
¤³¤ÎÁíºÛÁª¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¾Ð´é¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤Î°Õ¼±¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢¤â¤¦¼«Á³¤ËÈ¿¼ÍÅª¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÁÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¡¢¤º¤Ã¤È¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡Ê¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×10·î26ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë