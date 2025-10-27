すき家、吉野家に続いて大手牛丼チェーンの松屋が28日、秋田市にオープンします。



看板商品の牛めし、定食やとんかつなどが楽しめるほか、当面の間、秋田限定のメニューも提供されるということです。



大手牛丼チェーン松屋がオープンするのは、飲食店や家電量販店などが立ち並ぶ秋田市広面の通称 横山金足線沿いです。





牛めしを看板商品とする「松屋」ととんかつ店の「松のや」の複合型店舗で、28日のオープンを前に、27日は報道機関に店内が公開されました。県内では4年前に鹿角市の東北自動車道花輪サービスエリアにオープンしましたが、市街地への出店は初めてです。24時間営業で、牛めしやカレー、定食、とんかつといった豊富なメニューが楽しめます。また、28日から当面の間、秋田広面店など県内の店舗では、限定メニュー「いぶりがっこ牛めし」が提供されます。鴨下望美アナウンサー「んん！あまじょっぱく味付けされた牛肉といぶりがっこのいぶされた香ばしい香りが絶妙にマッチしてます、おいしい」松屋 安部秀幸さん「松屋が秋田に、長らくお待たせしましたが、やってきましたので、ぜひとも何回も松屋を使っていただければと思いますのでよろしくお願いします」秋田広面店は、28日午前10時オープンで、来月4日までは、一部のメニューをお得に味わえるキャンペーンも展開されます。また、12月には横手市にも出店を予定しているということです。