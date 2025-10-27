10月26日、自身が司会を務める『朝まで生テレビ！』（BS朝日）に生出演した田原総一朗。この放送での発言が再び物議を醸している。

【写真】カンペ見てる…？田原総一朗が投稿した“謝罪動画”

田原総一朗“厳重注意”に疑問の声

そもそもの騒動の発端は、10月19日に放送された『激論！クロスファイア』（BS朝日）で、高市早苗首相をめぐる討論中に「あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と発言したこと。放送後の10月21日、BS朝日は田原に厳重注意。田原も自身のX（旧ツイッター）で《発言の主旨は、野党に檄を飛ばそうとしたものでしたが、きわめて不適切な表現となり、深く反省しております》と謝罪した。

しかし、ネット上では《フワちゃんは活動休止だったのに“厳重注意”だけなのはおかしい》《即刻降板すべきだと思う》といった声が相次ぐ事態に。Xでは立川志らくが《田原さんは厳重注意。カメラマンも厳重注意。フワちゃんは芸能界から干された。芸能人に対してが一番厳しい》とポストしていた。

また、番組が収録だったことを問題視する意見も多く、《厳重注意するくらいなら事前にカットしろよ》《収録番組での失言って放送局の責任のほうが重いんじゃないか》などの声が殺到。放送した時点でBS朝日の責任だという意見が多く上がる事態となった。

「BS朝日は24日、《田原氏の発言は政治討論番組としてのモラルを逸脱していると判断し、当該放送回をもって番組を終了することを決定いたしました》と発表。《番組はVTR収録のため不適切発言を編集でカットすることができましたが、それを怠った番組責任者ならびに管理監督者である編成制作局長を懲戒処分としました》と明らかにしました」（スポーツ紙記者）

生出演で「まったく反省してないだろ」

厳重注意では炎上が治まらないと見たのか、BS朝日は『激論！クロスファイア』の番組終了をあっさりと決定。しかし、また新たな火種が投下されている。

同じBS朝日で放送中の『朝まで生テレビ！』の司会は、田原が続行。ネット上では《意味がわからない》《誰がどう考えても矛盾してる》とのツッコミが出ることに。そんな背景の中、10月26日の『朝まで生テレビ！』（BS朝日）に出演した田原は《高市さんが総理大臣になったことに賛成の人、手挙げて》と、ほかの出演者に手を挙げさせる質問を放った。

これには、

《まったく反省してないだろ》

《討論番組で司会者がどちらかに偏った発言をするのはフェアだと思えない》

といった声が続出している。

10月26日には、自身のXにて動画を投稿し、『激論！クロスファイア』（BS朝日）での発言を改めて謝罪した田原。そもそも編集が必要な失言や暴言をしてしまうようでは、今後の出演継続も危ぶまれそうだ。