金沢市の老舗和菓子店「森八」が、創業400周年を記念した新商品を作り、28日から販売が始まります。

「フュージョン400」と名付けられた今回の商品。創業400周年を記念して、森八では姉妹ブランドのチョコレート専門店「UNFINI（アンフィニ）」とのコラボレーションプレートを作りました。

加賀藩の時代から挑戦を繰り返し歴史を作ってきた森八の思いが詰まった特別な一皿で、伝統の「手作りもなか」や、能登の塩が甘さを抑える「塩羊羹」に加え、「生チョコ」など合わせて9品がセットになっています。

森八 森岡晋也 副社長「特に生チョコに関してはあんが入ったものが主力ではあるが今回、変化するお楽しみチョコがあるので何回か来ていただけると違うものが食べられるかもしれませんので楽しみにしてほしい」

森八では、創業400周年を記念して、これまでにも市内4店舗を巡るスタンプラリーで金沢市内の古地図をプレゼントするなどしていて、年内に第5弾となる企画も検討しています。

「フュージョン400」は28日から、金沢市大手町の森八本店に併設する「森八茶寮」で楽しむことができます。