¡¡²Î¼ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤¡Ê56¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¼«¿È¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄ»¼è¡¦ÊÆ»Ò¤Ç¤Î¸ø±é¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡õ¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢»äÉþ¤Ç¸½ÃÏ´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÂçÎÌÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡õ»äÉþ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¿¹¹âÀéÎ¤
¡¡¿¹¹â¤Ï¡ÖÄ»¼è¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï 1998 Ç¯¤Î¡ØSAVA SAVA¡Ù¥Ä¥¢¡¼°ÊÍè27Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿ ËÜÅö¤Ï2022Ç¯¤ËÊÆ»Ò¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤³«ºÅÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤°ì½ï¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿Êý¤âº£ÆüÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤È¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ»¼è¸©¤Ç¤Î27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¤ÏÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¿åÌÚ¤·¤²¤ë¥í¡¼¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªÍÅ²ø¤¿¤Á¤Èµº¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡£¤ªÃë¤ÏÊÆ»Ò¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡¢µí¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¥¹¡¼¥×¤ÈºÙ¤Á¤Â¤ìÌÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤Ù¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Ç¸½ÃÏ¤Î´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¼Ì¿¿¸«¤Æ¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Æü¤ËÆü¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö±Ê±ó¤ËÆ´¤ì¤ë¡¢±Ê±ó¤Ë²Ä°¦¤¤ À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¿¹¹âÀéÎ¤¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÀéÎ¤¤µ¤ó¡¢º£Æü¤âÂçÊÑ¤ªåºÎï¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¡Ö30Ç¯ÍèÆ´¤ì¤Î¿¹¹â¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò·ëº§30Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÌë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»äÉþ¡¢kawaii¡×¡ÖÁ°¤«¤é¸«¤Æ¤â²£¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¸å¤í»Ñ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¡È»²Àï¡É¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
