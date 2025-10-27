±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡§¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù6½µÏ¢Â³1°Ì¡¢¿·ºî¤Ï¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¤Ê¤É5ºîÉÊ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡ºÇ¿·¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê10·î24Æü¡Á26Æü¤Î3Æü´Ö½¸·×¡¢¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬¡¢½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷25Ëü4000¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ3²¯9900Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢6½µÏ¢Â³¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷469Ëü¿Í¡¢¶½¼ý71²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¤â9·î24Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÎòÂå¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Î¶½¼ýÂè7°Ì¤òµÏ¿¡£10·î24Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á´ÊÆ¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì1°Ì¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·ºî5ºîÉÊ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢º£½µ¤ÎTOP10
¡¡2°Ì¤Ï¡¢¡ØÉÃÂ®£µ¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤¬Á°½µ¤ÈÆ±¤¸¤¯Â³¤¡¢½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷15Ëü8000¿Í¡¢¶½¼ý2²¯2200Ëü±ß¤òµÏ¿¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷102Ëü¿Í¡¢¶½¼ý14²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢¸ø³«15½µÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷11Ëü9700¿Í¡¢¶½¼ý1²¯9600Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤¿¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷2554Ëü¿Í¡¢¶½¼ý371²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4°Ì¤Ë¤Ï¡¢1997Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿µÜºê½Ù´ÆÆÄ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê´Æ½¤¤Î4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆIMAX¤Ç¾å±Ç¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É± 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£À¼¤Î½Ð±é¤Ï¾¾ÅÄÍÎ¼£¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¢ÅÄÃæÍµ»Ò¡¢¤Û¤«¡£
¡¡5°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¾å±Ç´ë²è¡Ö·î1 ¥¨¥ô¥¡ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025¡Ý2026¡×¤Î1ºîÉÊ¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡¡Air¡¿¤Þ¤´¤³¤í¤ò¡¢·¯¤Ë¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Áí´ÆÆÄ¤Ï°ÃÌî½¨ÌÀ¡¢´ÆÆÄ¤ÏËàº½Àã¡¢Äá´¬ÏÂºÈ¡¢À¼¤Î½Ð±é¤Ï½ïÊý·ÃÈþ¡¢»°ÀÐ¶×Çµ¡¢»³¸ýÍ³Î¤»Ò¡¢¤Û¤«¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢6°Ì¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÈTWICE¡É¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤È¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡áONCE¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØONE IN £Á MILL1ON¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£
¡¡8°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥¾¥ó¥Ó¥£¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬º´²ì¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬ ¤æ¤á¤®¤ó¤¬¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Áí´ÆÆÄ¤Ï±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð¡¢´ÆÆÄ¤Ïº´Æ£°Ò¡¢ÀÐÅÄµ®»Ë¡¢À¼¤Î½Ð±é¤ÏµÜÌî¿¿¼é¡¢ËÜÅÏÉö¡¢ÅÄÌî¥¢¥µ¥ß¡¢¤Û¤«¡£
¡¡9°Ì¤Ë¤Ï¡¢µë¿©¥Þ¥Ë¥¢¤Î¶µ»Õ¡¦´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤Èµë¿©¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤¬µë¿©¤ò¡È¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤«¡É¤Î¥Ð¥È¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿³Ø±à¥³¥á¥Ç¥£¤Î·à¾ìÈÇÂè4ÃÆ¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£´ÆÆÄ¤Ï°½Éô¿¿Ìï¡¢½Ð±é¤Ï»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÉðÅÄÎèÆà¡¢ÅÄß·ÂÙ¿è¡¢¤Û¤«¡£
¢£Á´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡Ê10·î24Æü¡Á26Æü¡Ë
1¡Ê1¢ª¡Ë·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ê¸ø³«½µ65¡Ë
2¡Ê2¢ª¡ËÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ê3¡Ë
3¡Ê3¢ª¡Ë·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ê1¡Ë
4¡ÊNEW¡Ë¤â¤Î¤Î¤±É± £´£Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ê1¡Ë
5¡ÊNEW¡Ë¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ Air¡¿¤Þ¤´¤³¤í¤ò¡¢·¯¤Ë¡Ê1¡Ë
6¡ÊNEW¡ËONE IN A MILL10N¡Ê1¡Ë
7¡Ê4¢¡Ë¹ñÊõ¡Ê22¡Ë
8¡ÊNEW¡Ë¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬ ¤æ¤á¤®¤ó¤¬¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ê1¡Ë
9¡ÊNEW¡Ë¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ê1¡Ë
10¡Ê5¢¡Ë¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ê2¡Ë
¢¨11¡ÊNEW¡Ë¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ê1¡Ë
¡¡2°Ì¤Ï¡¢¡ØÉÃÂ®£µ¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤¬Á°½µ¤ÈÆ±¤¸¤¯Â³¤¡¢½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷15Ëü8000¿Í¡¢¶½¼ý2²¯2200Ëü±ß¤òµÏ¿¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷102Ëü¿Í¡¢¶½¼ý14²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢¸ø³«15½µÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷11Ëü9700¿Í¡¢¶½¼ý1²¯9600Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤¿¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷2554Ëü¿Í¡¢¶½¼ý371²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4°Ì¤Ë¤Ï¡¢1997Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿µÜºê½Ù´ÆÆÄ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê´Æ½¤¤Î4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆIMAX¤Ç¾å±Ç¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É± 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£À¼¤Î½Ð±é¤Ï¾¾ÅÄÍÎ¼£¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¢ÅÄÃæÍµ»Ò¡¢¤Û¤«¡£
¡¡5°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¾å±Ç´ë²è¡Ö·î1 ¥¨¥ô¥¡ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025¡Ý2026¡×¤Î1ºîÉÊ¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡¡Air¡¿¤Þ¤´¤³¤í¤ò¡¢·¯¤Ë¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Áí´ÆÆÄ¤Ï°ÃÌî½¨ÌÀ¡¢´ÆÆÄ¤ÏËàº½Àã¡¢Äá´¬ÏÂºÈ¡¢À¼¤Î½Ð±é¤Ï½ïÊý·ÃÈþ¡¢»°ÀÐ¶×Çµ¡¢»³¸ýÍ³Î¤»Ò¡¢¤Û¤«¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢6°Ì¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÈTWICE¡É¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤È¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡áONCE¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØONE IN £Á MILL1ON¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£
¡¡8°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥¾¥ó¥Ó¥£¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬º´²ì¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬ ¤æ¤á¤®¤ó¤¬¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Áí´ÆÆÄ¤Ï±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð¡¢´ÆÆÄ¤Ïº´Æ£°Ò¡¢ÀÐÅÄµ®»Ë¡¢À¼¤Î½Ð±é¤ÏµÜÌî¿¿¼é¡¢ËÜÅÏÉö¡¢ÅÄÌî¥¢¥µ¥ß¡¢¤Û¤«¡£
¡¡9°Ì¤Ë¤Ï¡¢µë¿©¥Þ¥Ë¥¢¤Î¶µ»Õ¡¦´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤Èµë¿©¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤¬µë¿©¤ò¡È¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤«¡É¤Î¥Ð¥È¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿³Ø±à¥³¥á¥Ç¥£¤Î·à¾ìÈÇÂè4ÃÆ¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£´ÆÆÄ¤Ï°½Éô¿¿Ìï¡¢½Ð±é¤Ï»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÉðÅÄÎèÆà¡¢ÅÄß·ÂÙ¿è¡¢¤Û¤«¡£
¢£Á´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡Ê10·î24Æü¡Á26Æü¡Ë
1¡Ê1¢ª¡Ë·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ê¸ø³«½µ65¡Ë
2¡Ê2¢ª¡ËÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ê3¡Ë
3¡Ê3¢ª¡Ë·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ê1¡Ë
4¡ÊNEW¡Ë¤â¤Î¤Î¤±É± £´£Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ê1¡Ë
5¡ÊNEW¡Ë¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ Air¡¿¤Þ¤´¤³¤í¤ò¡¢·¯¤Ë¡Ê1¡Ë
6¡ÊNEW¡ËONE IN A MILL10N¡Ê1¡Ë
7¡Ê4¢¡Ë¹ñÊõ¡Ê22¡Ë
8¡ÊNEW¡Ë¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬ ¤æ¤á¤®¤ó¤¬¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ê1¡Ë
9¡ÊNEW¡Ë¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ê1¡Ë
10¡Ê5¢¡Ë¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ê2¡Ë
¢¨11¡ÊNEW¡Ë¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ê1¡Ë