◇全国マッチプレーへの道「スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権決勝マッチプレー競技」（１０月１４日・ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジゴルフコース・ＫＩＮＧコース（男子・６５２７ヤード、女子・５９４９ヤード、パー７２）

１１月２６日から沖縄・カヌチャリゾートで開催される「全国中学校・高等学校選抜ゴルフマッチプレー選手権」の最終予選が行われた。８月の東京大会と西日本大会の男女優秀選手各４人によるマッチプレー戦の結果、男子は高浦維吹（いぶき、昭和中３年）が、女子は山本愛來（あこ、美作高１年）が優勝し、ラスト切符を手にした。

男子は高校生３人を退け、中３の高浦が沖縄切符を手に入れた。決勝は飛ばし屋の石井に置いていかれたがセカンドから反撃開始。「飛ばしても後ろから高浦君がバチバチ来るので苦しかった」と敗者が脱帽した。

「地味なバーディーパットが入りました」が勝因。「いつもは１６回チャンスにつけて３回しかバーディーにならない感じ」という課題のパットが決まった。ＯＢを打つなどロングを２つ落としたが、逆にショート２ホールで勝利。対照的なスコアメイクがスタイルの違いを物語った。

沖縄のマッチプレー本戦は日本のジュニア主要大会で唯一、中高生が同じ土俵で戦う大会だ。８月の日本ジュニア男子１２〜１４歳の部を制した世代屈指の実力者は「学年が上の人ばかりだと思うので負けないように頑張ります」と意気込み、敗れた石井も「１回戦で負けてもらったら困る」と爽やかにエールを送った。

女子の部では 沖縄を目指し岡山から参戦した高校１年生の山本が夕日に輝く優勝杯を手に笑みを浮かべた。予選は「しっかりと打てた」とパターで攻めて森川を５＆４で撃破した。

決勝戦は飛ばし屋の崎浜との対戦となった。「飛距離の差はかなりあった」と、前半４つのバーディーを奪われ３ダウンを喫したが、１０、１１番で連続バーディーを決めて２つ戻すと、１３番で崎浜がボギーを打ったため、ついにイーブンまで巻き返した。

その後は一進一退の攻防が続くが、最終１８番パー４でドラマが待ち受けていた。先に打った崎浜のティーショットは無情にも池へ。それを見た山本はパーセーブに徹し、激闘に終止符を打った。

現在はアイアンのスイング改造に取り組んでいるという山本。「ショットに課題はありますが、勝てたので１００点満点。沖縄でも上位を目指したい」と力を込めた。