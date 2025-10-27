¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¡¢TIFF¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¡¡Ë§º¬µþ»Ò¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È
King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬27Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×(TIFF)¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù(11·î14Æü¸ø³«)¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëË§º¬µþ»Ò¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¤¬¼«¿È½é¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÊâ¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏË§º¬¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢10·î27Æü¤«¤é11·î5Æü¤Î10Æü´Ö¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤ÆüÈæÃ«¡¦Í³ÚÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦¶äºÂÃÏ¶è¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¡ÖÅìµþ¤«¤é±Ç²è¤Î²ÄÇ½À¤òÈ¯¿®¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤³¦¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·ÉôÌç¤ÎÁÏÀß¤Ê¤É¡¢±Ç²è¿Í¤ä±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤òÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤Ï¡¢108¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿1970ËÜ¤ÎÃæ¤«¤é15ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡Ø¶âÈ±¡Ù(ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ/´äÅÄ¹äÅµ¼ç±é)¤È¡Ø¹±À±¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡Ù(ÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ/Ê¡ÃÏÅí»Ò¼ç±é)¤Î2ºîÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
