マウスコンピューター、Amazon「スマイルSALE」でクリエイター向けPCを特価販売
マウスコンピューターは、Amazon.co.jpが10月27日から開催している「AmazonスマイルSALE」に参加している。セール期間は11月4日 23:59まで。
対象となる目玉モデルは、2025年6月に発売したクリエイター向けミニタワーケースデスクトップパソコン「DAIV KMI7G6TB83SJW105AZ」。マンガ・イラスト制作や動画編集などのクリエイティブワークに適した安定動作環境を備えながら、デスク周りをすっきり整理できるコンパクトなデザインを採用。フルタワー級のパフォーマンスとミニタワーならではの省スペース性を両立させた製品となっている。
○セール対象モデル「DAIV KMI7G6TB83SJW105AZ」の主なスペック
OS: Windows 11 Home
CPU: インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265
グラフィックス: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
メモリ: 32GB(16GB×2)
M.2 SSD: 1TB(NVMe Gen4×4)
保証: 3年間センドバック修理保証/24時間365日国内電話サポート
セール販売価格: 263,330円
