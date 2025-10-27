DEAN & DELUCA「チャリティートートバッグ」発売、2025年の限定カラーは「ラピスブルー」「カフェオレ」

食のセレクトショップ「DEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)」は11月1日午前11時、季節限定のコットン製のオリジナルバッグ「チャリティートートバッグ 2025」を発売する。

今回のチャリティートートバッグは、Sサイズ(税込2,750円)、Lサイズ(税込3,300円)の2サイズで、カラーバリエーションは「カフェオレ」「ラピスブルー」の2種類。バッグの売り上げの一部は｢セーブ･ザ･チルドレン｣に寄付される。

販売店舗は、マーケット店舗･カフェ店舗、公式オンラインストア、ECモール公式ストア(楽天市場)。数量限定商品のためなくなり次第終了となる。予約や取り置きは不可。

DEAN & DELUCA「チャリティートートバッグ 2025」

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉チャリティートート2025 カフェオレ S(2,750円)

〈2〉チャリティートート2025 カフェオレ L(3,300円)

〈3〉チャリティートート2025 ラピスブルー S(2,750円)

〈4〉チャリティートート2025 ラピスブルー L(3,300円)

〈2025年の限定カラーは「カフェオレ」「ラピスブルー」の2色〉

今年のチャリティートートは、ベージュカラーの「カフェオレ」と、冬の夜空のような深みのある青色「ラピスブルー」の2色展開。いずれもコットン製の生地で、正面中央に「DEAN & DELUCA」ロゴを配したシンプルなデザインに仕上げた。

Sサイズの大きさは、縦21.3cm×横39cm×マチ17.7cm。Lサイズの大きさは、縦32cm×横45cm×マチ13cm。いずれも素材は、本体：綿100%、持ち手：アクリル100%。

「チャリティートートバッグ カフェオレ S」「チャリティートート2025 ラピスブルー L」

なお、「セーブ･ザ･チルドレン」は、すべての子どもの「子どもの権利」が実現された世界を目指して活動する国際NGO。2024年は日本を含め、世界約110か国で4,100万人を超える子どもたちに支援を届けたという。

〈「チャリティートートバッグ 2025」販売概要〉

◆販売期間

2025年11月1日〜なくなり次第終了

※公式オンラインストアは、11月1日午前11時から一般販売スタート

※楽天市場のみ11月4日午前11時〜

◆取扱店舗

マーケット店舗/カフェ店舗/公式オンラインストア/ECモール公式ストア(楽天市場)

※対象外店舗＝成田空港第2ターミナルサテライト店、ベーカリー武蔵境店、広小路本町店では販売しない。

◆購入制限

1家族(1組)につき、各色各サイズ5枚まで。

DEAN & DELUCA「チャリティートートバッグ 2025」

■DEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)公式サイト