イモトアヤコ、息子とラーメンフェスタへ「後ろ姿でさえ愛くるしい」「どんどん大きくなってる」の声
【モデルプレス＝2025/10/27】タレントのイモトアヤコが10月26日、自身のInstagramを更新。息子とラーメンフェスタを訪れた際の様子を公開した。
【写真】39歳「イッテQ」タレントの息子、可愛らしい後ろ姿
イモトは「普段は抑えているラーメン欲 欲望のままに解放する季節がやってきました ラーメンフェスタ2025」と記し、グリーンのニット帽にサングラス姿の自身がラーメンを食べる姿や、歩いている息子の姿などを動画で公開。「誰に言われたわけでもないのに勝手に冨永愛さんに憧れてラーメン年に2回ルール」と自身にルールを課しているそうだが、この日2杯食べたことを明かし、「美味すぎる たぶんまた行く 第三弾まであるらしい あと何回行けばいいのだ ラーメン年8くらいになりそうだ」とつづった。
この投稿に、ファンからは「息子さんどんどん大きくなってる」「後ろ姿でさえ愛くるしい」「頑張ってるご褒美だからオッケー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳「イッテQ」タレントの息子、可愛らしい後ろ姿
◆イモトアヤコ、息子とラーメンフェスタへ
イモトは「普段は抑えているラーメン欲 欲望のままに解放する季節がやってきました ラーメンフェスタ2025」と記し、グリーンのニット帽にサングラス姿の自身がラーメンを食べる姿や、歩いている息子の姿などを動画で公開。「誰に言われたわけでもないのに勝手に冨永愛さんに憧れてラーメン年に2回ルール」と自身にルールを課しているそうだが、この日2杯食べたことを明かし、「美味すぎる たぶんまた行く 第三弾まであるらしい あと何回行けばいいのだ ラーメン年8くらいになりそうだ」とつづった。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子さんどんどん大きくなってる」「後ろ姿でさえ愛くるしい」「頑張ってるご褒美だからオッケー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】