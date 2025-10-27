¡Ú¤È¤³¤íÅ·¤Î½õ¥Ï¥¸¥±¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û 2026Ç¯3·î ºÆÈÎÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó500±ß

¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤È¤³¤íÅ·¤Î½õ¥Ï¥¸¥±¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ò2026Ç¯3·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥Ü¥Ü¥Üー¥Ü¡¦¥Üー¥Ü¥Ü¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤È¤³¤íÅ·¤Î½õ¡×¤ò¥«¥×¥»¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Âç¤­¤µ¤ÏÌó95mm¤Ç¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Æ¤ó¥Ü¥Ç¥£¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤É¤Ä¤«¤ì¤¿»þ¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö¤ä¤é¤ì¡Ê¥¯¥ê¥¢¡Ë¡×¤ä¸Ê¤Î¿È¤òºï¤ê¡ÖÃÆ´Ý¡×¤È¤·¤ÆÈ¯¼Í¤¹¤ë¡Ö¤È¤³¤í¤Æ¤ó¥Þ¥°¥Ê¥à¡Ê¥Ö¥ëー¡Ë/¡Ê¥¯¥ê¥¢¡Ë¡×¤Î3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£

(C)ß·°æ·¼É×/½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó