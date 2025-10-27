¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¤È¤³¤íÅ·¤Î½õ¥Ï¥¸¥±¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤¬2026Ç¯3·î¤ËºÆÈÎ·èÄê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥Ï¥¸¥±¥·ー¥ó¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤È¤³¤íÅ·¤Î½õ¥Ï¥¸¥±¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ò2026Ç¯3·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥Ü¥Ü¥Üー¥Ü¡¦¥Üー¥Ü¥Ü¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤È¤³¤íÅ·¤Î½õ¡×¤ò¥«¥×¥»¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Âç¤¤µ¤ÏÌó95mm¤Ç¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Æ¤ó¥Ü¥Ç¥£¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤É¤Ä¤«¤ì¤¿»þ¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö¤ä¤é¤ì¡Ê¥¯¥ê¥¢¡Ë¡×¤ä¸Ê¤Î¿È¤òºï¤ê¡ÖÃÆ´Ý¡×¤È¤·¤ÆÈ¯¼Í¤¹¤ë¡Ö¤È¤³¤í¤Æ¤ó¥Þ¥°¥Ê¥à¡Ê¥Ö¥ëー¡Ë/¡Ê¥¯¥ê¥¢¡Ë¡×¤Î3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
🆕💥✨2026Ç¯3·îÈ¯Çä¾¦ÉÊ✨💥🆕- ¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¡Ú¸ø¼°¡Û (@SOTA170317) October 25, 2025
🔵🔵¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤🔵🔵
Âç¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤´°Çä¤¬Â³½Ð¤À¤Ã¤¿
🔥¡Ö¤È¤³¤íÅ·¤Î½õ¥Ï¥¸¥±¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×🔥
ÂÔË¾¤ÎºÆÈÎ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¥Ã👀‼️
ÍýÉÔ¿Ô¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÍ·¤Ü¤¦¥Ã‼️‼️‼️
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÍÑãþÂÎ¤Ë¤Æ
2026Ç¯3·îÈ¯ÇäÍ½Äê🗓️
¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª✨#¥Ü¥Ü¥Üー¥Ü¡¦¥Üー¥Ü¥Ü pic.twitter.com/ErFt0NAUme
(C)ß·°æ·¼É×/½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó