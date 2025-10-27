“干物グラドル”吉野七宝実、出産を発表 今年6月に結婚＆妊娠を発表
干物グラビアアイドルとして『アウト×デラックス』などでも注目を集めた、吉野七宝実（34）が27日、自身のSNSを更新。出産を発表した。
【写真】出産前日!!…近況をつづっていた吉野七宝実
吉野はインスタグラムのストーリーを更新。「無事出産を終えました」との文章とともに、出産直後の自身を赤ちゃんの2ショットを公開した。
吉野は今年6月、自身のSNSで「日頃応援してくださってる皆様、そして関係者の皆様へ 私ごとで大変恐縮ではございますが、この度私吉野七宝実は結婚致しました事をご報告させていただきます。そして、お腹に赤ちゃんを授かっておりますことを重ねてご報告いたします」と記し、結婚と妊娠を報告していた。
