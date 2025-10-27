『ドラクエ1＆2』新イラストにファン衝撃！新キャラの姿に「往年の鳥山先生っぽさがあって好き」
ゲーム『ドラゴンクエストI＆II』リメイクとなる『HD-2D版 ドラゴンクエストI＆II』（Switch2、Switch、PlayStation5、Xbox Series）が、10月30日に発売される。これを記念して最新イラストが公開された、
【画像】鳥山先生ぽい絵柄！新キャラ登場の公開された『ドラクエ2』イラスト
公開されたイラストは、『DQ2』の勇者たちの冒険のひとときを描いた一枚で、サマルトリアの妹姫も描かれている。
これにファンは「この冒険の途中な感じがたまらない」「パーティー内の序列がわかる一枚」「おー凄い！往年の鳥山先生っぽさがあって好きかもです」「やっぱ鳥山絵だよな〜」などと反応している。
「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
今作は1986年の1作目発売から39年経て、新キャラ「サマルトリアの妹姫」が登場することでも話題となっている。
【画像】鳥山先生ぽい絵柄！新キャラ登場の公開された『ドラクエ2』イラスト
公開されたイラストは、『DQ2』の勇者たちの冒険のひとときを描いた一枚で、サマルトリアの妹姫も描かれている。
これにファンは「この冒険の途中な感じがたまらない」「パーティー内の序列がわかる一枚」「おー凄い！往年の鳥山先生っぽさがあって好きかもです」「やっぱ鳥山絵だよな〜」などと反応している。
今作は1986年の1作目発売から39年経て、新キャラ「サマルトリアの妹姫」が登場することでも話題となっている。