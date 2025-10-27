スヌーピーデザインボトルの髪の導入美容液「myBoostars」が登場！クリスマスギフトBOXも
コミック誕生75周年を迎える「PEANUTS(ピーナッツ)」と、導入美容液発想のヘアケアブランド「myBoostars(マイブースターズ)」のスペシャルコラボが実現！シャンプー＆トリートメント、さらにブランドのシグネチャーアイテムであるブースターミストが、スヌーピーと仲間たちがお風呂で楽しそうに過ごすデザインの限定パッケージに。2025年10月27日よりネイチャーラボ公式ECストアで先行発売がスタートした。クリスマスギフトにもぴったりな限定ボックスも登場している。
【画像】「PEANUTS」コラボデザインを見る
■髪の導入美容液で叶える、うるツヤ美髪習慣
「幸福は、洗って待て。」をコンセプトに掲げる「myBoostars」は、スキンケア発想から生まれたヘアケアブランド。髪を洗い、ほんの少し待つその時間を、自分をいたわる大切なひとときへと変えてくれる。今回のコラボでは、スヌーピーたちが日常のちょっとした出来事で幸せを見つけていく物語と、ブランドの想いが重なって実現した。
■悩み別で選べる、2つのシャンプー＆トリートメントセット
シャンプー＆トリートメントセットは、ダメージケア重視派も、カラーケア重視派も、自分の髪悩みに合わせて選べる。
「ケラチン ブースターシャンプー＆トリートメントセット」(2750円)は、チャーリー・ブラウンとバスタブでくつろぐスヌーピーのパッケージがキュート！加水分解ケラチン含有水溶液を5パーセント配合し、ダメージを受けた髪を内部から補修して、艶やかでハリコシのある髪へ導いてくれる。爽やかなシトラスサボンの香りで、朝のシャワータイムも気分よくスタートできそう。
ルーシーとスヌーピーがバスタイムを楽しむデザインの「ヘマチン ブースターシャンプー＆トリートメントセット」(3025円)。シャンプーには1パーセントという高濃度でヘマチンを配合。カラーの色落ちを抑えながら根元ふんわり、毛先はまとまる理想的な仕上がりに。大人っぽいペアー＆ムスクの香りもすてき。
どちらもサルフェート・シリコーン・パラベン・鉱物油・合成着色料フリーだから、髪と頭皮にやさしいのもうれしい。
■髪の導入美容液「ブースターミスト」がすごい！
ブランドのシグネチャーアイテムでもある二層式の「ブースターミスト」は、まさに髪の導入美容液。カラーケア優先ならシャンプー前、ダメージケア優先ならトリートメント前と、悩みに合わせて使い方をアレンジできるのが画期的！
パッケージには、チャーリー・ブラウンやスヌーピーたちがシャワーを楽しむ愛らしいイラストが。「ケラチン ブースターミスト」(1848円)、「コラーゲン ブースターミスト」(1848円)、「ヘマチン ブースターミスト」(1980円)の3種類から選べて、美容液成分の髪内部への浸透を促進。シャンプー＆トリートメントの間にシュッとひと吹きするだけで、サロン帰りのようなうるツヤ髪が手に入る。
■プレゼントにもぴったりなクリスマスギフトボックス
ネイチャーラボ公式ECストア限定で、クリスマスアートギフトボックス入りのセットが登場！ピンクのボックスにはクリスマスリースに囲まれたスヌーピーがデザインされていて、プレゼントを開ける瞬間からワクワクが止まらない。「ケラチン3点セット」(4598円)、「ヘマチン3点セット」(5005円)と、プチ贅沢な価格帯もちょうどいい。
しかも購入者全員に、オリジナルお風呂ステッカー2種セットがついてくる。バスルームにスヌーピーたちを貼って、毎日のバスタイムをもっとハッピーに演出できる。自分へのご褒美にも、大切な人へのクリスマスプレゼントにもぴったり！
最後に気になる購入方法をチェック！まず、2025年10月27日からネイチャーラボ公式ECストアで先行販売がスタート。クリスマスギフトボックスやステッカー特典を狙うなら、この先行販売が断然おすすめ。2025年11月1日(土)からは全国のドラッグストアでも数量限定で発売されるけれど、ヘマチンシリーズは公式オンラインストア、Amazon、マツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ限定なので要注意。スヌーピーたちと一緒に過ごす幸せなヘアケアタイムで、この秋冬の髪悩みを解決しちゃおう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
