■全国の28日（火）の天気

北海道の北で低気圧が発達し、日本付近にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。北海道には、平地で雪の目安となる、上空1500メートル付近でマイナス6℃以下の寒気が入りそうです。

北海道では、日本海側を中心に雪や雨が降り、平地でも雪の積もる所がありそうです。日本海側北部では、28日夕方までに、多い所で40センチの雪が降りそうです。

また、風が非常に強く吹き、35メートルの最大瞬間風速が予想されています。ふぶいて見通しが悪くなる所もあるでしょう。車の運転などは十分ご注意ください。

東北の日本海側や北陸も、冷たい雨が降り、雷を伴う所がありそうです。山では雪の所もあるでしょう。

西・東日本の太平洋側では晴れて空気が乾燥しそうです。西日本の日本海側も、午後は晴れ間が出るでしょう。

気温は全国的に27日より低くなるでしょう。朝は平年並みで、北海道は5℃以下、東北南部から九州は10℃から14℃くらいの予想です。九州でも、山沿いなどでは霜のおりる所がありそうです。日中の気温は20℃以下の所が多く、札幌は7℃と11月下旬並みの寒さとなるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 3℃（-6 11月上旬）

仙台 10℃（-3 平年並み）

新潟 11℃（-4 平年並み）

東京都心 14℃（-1 10月中旬）

名古屋 13℃（-3 平年並み）

大阪 13℃（-4 平年並み）

広島 11℃（-3 11月上旬）

高知 12℃（-3 11月上旬）

福岡 14℃（-3 平年並み）

鹿児島 13℃（-4 11月中旬）

那覇 23℃（-2 平年並み）

予想最高気温（前日差）

札幌 7℃（-8 11月下旬）

仙台 15℃（-5 11月中旬）

新潟 15℃（-5 11月中旬）

東京都心 21℃（-3 平年並み）

名古屋 19℃（-3 11月上旬）

大阪 19℃（-3 11月上旬）

広島 20℃（-2 11月上旬）

高知 23℃（-1 平年並み）

福岡 18℃（-4 11月中旬）

鹿児島 22℃（-3 11月上旬）

那覇 25℃（-2 11月中旬）

■全国の週間予報

29日も、北海道は雪や雨、東北北部の日本海側は雨の降る所があるでしょう。九州から東北南部は、穏やかな秋晴れになりそうです。30日は、北海道の天気も回復し、広い範囲で晴れるでしょう。

31日から11月1日にかけては、雨の所が多く、西・東日本の太平洋側を中心に、雨脚の強まる所がありそうです。

気温は、29日も全国的に低く、晴れる地域も、少し肌寒く感じられそうです。30日以降も、日ごとに気温の変化が大きいでしょう。