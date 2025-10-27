週明け２７日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２７３．５５ポイント（１．０５％）高の２６４３３．７０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０３．２８ポイント（１．１０％）高の９４６７．２２ポイントと３日続伸した。売買代金は２６７０億７７２０万香港ドル（約５兆２５８７億円）に拡大している（２４日は２２６６億１３８０万香港ドル）。

投資家のリスク選好が強まる流れ。米中貿易協議の進展が好材料だ。ベッセント米財務長官と中国の何立峰・副総理が２５〜２６日に閣僚級の貿易協議をマレーシアで開き、トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席の直接会談に向けた「枠組み」をまとめた。報道によると、米国の中国製品に対する１００％関税は撤回され、中国のレアアース（希土類）輸出規制厳格化は先送りされる。３０日にＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）にあわせて開催される米中首脳会談で正式決定される見通しだ。中国製造業の業績成長もプラス。国家統計局は２７日、９月の工業企業利益が前年同月比２１．６％増と２カ月連続で大幅に増加し、２０２３年１１月以来の伸びとなったと報告した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が６．２％高、医薬品受託研究開発製造機関（ＣＲＤＭＯ）の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が４．１％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．５％高と上げが目立った。無錫薬明康徳については、業績見通しの引き上げや、臨床研究サービス事業の売却で主力Ｃ事業に集中すると発表したことも好感されている。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が１２．７％、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が５．７％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．０％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が４．２％ずつ上昇した。そのほか、クラウドや人工知能（ＡＩ）技術の関連銘柄も買われている。ハンセン科技（テック）指数は１．８％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

発電や設備の電力セクターも物色される。中国広核電力（１８１６／ＨＫ）が３．９％高、華能国際電力（９０２／ＨＫ）が２．４％高、華電国際電力（１０７１／ＨＫ）が１．８％高、ハルビン電気（１１３３／ＨＫ）が１１．４％高、東方電気（１０７２／ＨＫ）が９．５％高、上海電気集団（２７２７／ＨＫ）が４．７％高で取引を終えた。

半面、自動車セクターの一角は安い。広州汽車集団（２２３８／ＨＫ）が３．８％、吉利汽車（１７５／ＨＫ）が２．０％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が１．８％、北京汽車（１９５８／ＨＫ）が１．５％ずつ下落した。広州汽車集団に関しては、１〜９月期業績の赤字転落が嫌気されている。

本土マーケットも３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比１．１８％高の３９９６．９５ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。発電、資源・素材、インフラ関連、海運、金融、医薬、自動車なども買われた。半面、不動産は安い。食品・酒造の一角も売られた。

