プロ野球では日本シリーズが進む裏側で、各球団が戦力外通告選手を発表している。この日は西武・元山飛優内野手、野村大樹内野手、田村伊知郎投手に来季の選手契約を結ばない旨を通達した。日本シリーズに進出しているソフトバンクでも、浜口遥人投手、板東湧梧投手ら８選手、中日も津田啓史内野手ら３選手に同様の通達をした。

浜口は１６年度ドラフト１位でＤｅＮＡに入団し、昨年オフに三森とのトレードでソフトバンクに入団したが、わずか１年での非情通告となった。西武・元山もヤクルトから２４年にトレード移籍し、野村も２４年途中にトレード移籍したが、両選手とも２年で戦力外通告を突きつけられた。

今季、１２球団で成立したトレードは４件。５月１日に山野辺翔内野手が西武からヤクルトへ金銭トレードで移籍。同１２日には巨人・秋広優人内野手、大江竜聖投手とソフトバンク・リチャード内野手との交換トレードが成立。６月２日には岩崎翔投手が中日からオリックスに金銭トレードで、佐藤龍世内野手が西武から中日に金銭トレードで移籍した。

ヤクルト・山野辺は１７試合の出場で打率・２１１、０本塁打、２打点。７月２８日に抹消されて以降は１軍出場がなかった。

ソフトバンク・秋広は２２試合の出場で打率・２０８、１本塁打、４打点。７月３日の抹消後は再昇格できず、日本シリーズの出場４０人枠からも漏れた。大江は１６試合の登板で０勝１敗０セーブ１ホールド、防御率１・５３。日本シリーズの４０人枠にも選ばれ、登板こそなかったが、１、２戦目ともにベンチ入りしていた。

オリックス・岩崎は３７試合の登板で４勝１０セーブ１６ホールドの防御率２・１２。

中日・佐藤は２３試合の出場で打率・１９７、０本塁打、３打点。７月３１日に抹消されてからは再昇格できず、１０月９日に戦力外通告を受けた。