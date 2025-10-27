現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】次回『べらぼう』。ていが蔦重の子を宿し、歌麿の新作が評判となるなか、江戸の町は活気づく。一方の定信は孤立を深め…

10月26日放送の第41回「歌麿筆美人大首絵」が放送されました。

同回にて母のつよから髪を結ってもらいながら、初めて自らの境遇について聞かされた蔦重。

その場でのやりとりと、蔦重を演じる横浜流星さん、つよを演じる高岡早紀さん、お二人の演技がSNSなどで話題になっています。

＊以下、第41回のネタバレを含みます。

＜第41回のあらすじ＞

蔦重が、処分を受けた須原屋（里見浩太朗さん）を訪ねると、須原屋は二代目に店を譲り引退すると言う。

そして蔦重は、歌麿（染谷将太さん）と「婦人相学十躰」の売り出し方を思案するが、そんな中、つよ（高岡早紀さん）の身体に異変が起きる。

一方、城中では家斉（城桧吏さん）の嫡男・竹千代が誕生。

定信（井上祐貴さん）は、祝いの場で突然、将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出る。

家斉や治済（生田斗真さん）は動揺するが…。

つよから事実を告げられた蔦重

尾張の書物問屋へ交渉に向かうことになった蔦重。その蔦重に「髪、結い直した方がよくないかい？」と声をかけた母・つよ。

初めてつよに髪を結ってもらうことになった蔦重ですが、つよから父と同じ形の頭だと指摘されると、幼い頃、父とつよが自分を捨てていった話が本当かどうかたずねます。

するとつよは、「蔦重の父が博打でタチの悪い借金を作ったため、江戸から逃げることになった。しかし逃げた先での生活がどうなるかわからないから、駿河屋に蔦重を預けた」という事実を告げます。

借金取りが蔦重を追ってこないよう、駿河屋に頼み込み、自分たちを色に狂って子を捨てた親、ということにしてもらったと語るつよ。

それを聞いた蔦重は、自分が考えていた事情よりもずっといい、と話します。

「じゃ、行ってくらぁ……おっかさん」

すると髪を結いながら「柯理（からまる）」と、蔦重の幼名で呼びかけたつよ。

その言葉を聞いて、心の奥が解けたかのように、蔦重の表情が止まります。

それからつよに「蔦重が強く育ったのは自分が捨てたからだ」と伝えられるとゆっくりと目をとじ、元の表情に戻った蔦重。



さらにつよから、強くなれない周囲の人にも気づけるようになれば、より男っぷりが上がる、と伝えられると、立ち上がって旅の準備に戻ろうとします。

しかしなぜか足を止め、せきばらいをした蔦重。

何かを決意した様子で「じゃ、行ってくらぁ……おっかさん」とつよに伝えます。

その言葉を聞いたつよは微笑みますが、そのまま振り返らずに「頼んだよ、重三郎」とだけ答えるのでした。

視聴者の反応

今回、自分が吉原の駿河屋に預けられた背景について、初めて母・つよから聞かされた蔦重。

つよのことを「ババア」と呼んで突き放す様子が見られるなど、これまでの関係性を知るだけに、二人のやりとりに感動を覚えた視聴者は多かったようです。

特に、蔦重の幼名「柯理」で呼びかけられた後から画面に大写しとなった、蔦重を演じる横浜流星さんの表情の変化に、心を動かされたという感想は多く、たとえば「あの横顔は血肉を持った芸術」「ほんのわずかグッとくる演技に私はボロ泣きしました」「幼名呼ばれて一瞬で子供の表情に…凄すぎる」「もう蔦重を生きてるとしか言いようがないよ！なんだよ、凄すぎなのよ」「べらぼうの中でも屈指の名シーン。二人共バケモノ級の演技」「言葉であらわすのも烏滸がましいと思うのですがあまりに素晴らしくて書かずにはいられませんでした。素晴らしいドラマを本当にありがとうございます」といった声がみられていました。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。