ドトールの“クリスマス限定ケーキ”が予約開始！ 長年愛され続ける定番スイーツを特別仕様に
「ドトールコーヒーショップ」は、11月1日（土）から数量限定で、クリスマスケーキの予約受付を開始する。
【写真】華やかな見た目にうっとり！ モンブランのクリスマスケーキも
■2種類の数量限定ケーキを用意
今回登場するクリスマス限定ケーキは、「クリスマスミルクレープ」と「クリスマスモンブラン」の2種類。
定番商品であるミルクレープを5号サイズのホールで用意した「クリスマスミルクレープ」は、端までやわらかくしっとりとした食感を大切にしたこだわりのクレープ生地とホイップクリームを丁寧に重ね、表面は香ばしいカラメル風味のナパージュでつややかに仕上げている。
また、チョココーティングしたアーモンドメレンゲに、スポンジとマロンクリームを重ね、なめらかなマロンホイップクリームで包んだ「クリスマスモンブラン」も展開。側面にはサブレフレークをあしらい、トップにはマロンクリームとマロングラッセを飾った華やかな一品だ。
なお、いずれも数量限定での提供となるため、早めの予約をおすすめする。
