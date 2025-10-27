『チェンソーマン』レゼのコスプレに挑戦した乃木坂46 井上和　※「井上和」Instagram

　乃木坂46の井上和が、10月26日（日）に、自身のInstagramを更新。現在公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に登場するレゼのコスプレ姿を披露し、「実写成功」「破壊力やばすぎる」など反響が集まっている。

【写真】スタイル抜群で美しい！　“レゼ”のコスプレをした井上和の全身カット

■美スタイル際立つ

　井上はこの日、7月30日（水）に発売された乃木坂46の39枚目のシングル「Same numbers」の購入者を対象にしたオンラインミート＆グリートに参加した。

　本イベントでは各メンバーが思い思いのコスプレに挑戦し一足早くハロウィーン気分を味わったようで、井上は『チェンソーマン』の登場人物であるレゼにふんしたようだ。

　「オンラインミート＆グリートありがとうございました。少し早めのハロウィン。今年はレゼちゃんになりました」とコメントを添えて投稿された写真には、リボンが付いた白いノースリーブのシャツや、すらりと長い美脚が輝くミニ丈のボトムスをまとい、首元にチョーカーを着けた井上の姿が収められている。

　スッキリとまとめられたお団子ヘアからもまるでレゼ本人のような完成度の高さが伺えるカットに、SNSでは「実写成功」「破壊力やばすぎる」「レゼなぎが優勝してる」「なぎのレゼ様やばぃなど、もん絶するファンからのコメントが見られた。

　引用：「井上和」Instagram（@nagi.i_official）