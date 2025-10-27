¡Ö»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¾¾½ÅËà62ºÐ¤Î³Ø¥é¥ó»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ³Ø¥é¥ó¡©¡×¡Ö¤Ê¤ªÈþÌ£¤½¤¦¡Á¡×
à¤¾¤¦¤ê¥Ñ¥óá¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é
¡¡62ºÐÇÐÍ¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¾×·â¤À¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤¾¤¦¤ê¥Ñ¥ó¡¢¤¦¤á¤§¤Ê¤¡¡Á¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æà³ØÀ¸Éþá»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¾½ÅË(62)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£
¡¡¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¾¤¦¤ê¤Ñ¤ó¡×¤ò³Ø¥é¥ó»Ñ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³Ø¥é¥ó»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤ë¤È¤Ê¤ªÈþÌ£¤½¤¦¡Á¡×¡Ö¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤Æ³Ø¥é¥ó¡©¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£