¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï27Æü¡¢²ÃÆ£À²¶õÊá¼ê¡Ê22¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÐº¹ÃÍ60¤òÄ¶¤¨¤ëº´²ì¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤â¤¢¤ëÅìÌÀ´Û¹â½Ð¿È¡£¼ç¾¤À¤Ã¤¿2021Ç¯¤ËÆ±¹»½é¤È¤Ê¤ë¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Êá¼ê¤ÈÅê¼ê¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°éÀ®10°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤âÆ±¹»½é¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶¯¸ª¤È½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÊá¼ê°ìËÜ¤Ë¹Ê¤ë¤â¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤º¼çÀï¾ì¤Ï3¡¢4·³¡£4Ç¯´Ö¤Ç2·³¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«3»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢2ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯¤Î¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢7Æü¤Î»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plusÁªÈ´Àï¡Ê¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ë¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢Èó¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Îà2·³Àï½é°ÂÂÇá¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¤òµÏ¿¡£Ä´À°¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜÍµ¼ù¤äÆ£°æâ«ºÈ¤ÎÅêµå¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¼õ¤±¡¢¡Ö¡Ø¤³¤Î°ÒÎÏ¤Îµå¤¬¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë·è¤Þ¤ë¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¤âÂÇ¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤ÏNPBµåÃÄ¤«¤éÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖµîÇ¯¤«¤é¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¥¯¥Ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤À¤±¡£º£Ç¯¤â¤Þ¤ÀÀäÂÐ¤Ë¡ÊÀïÎÏ³°¤¬¡Ë¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ27Æü¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤½¤Î»þ¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬»Ô¤Î¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿²ÃÆ£¤Ï¡ÖÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤«¤é¼þ¤ê¤È¤Îº¹¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë4Ç¯´Ö°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç²¿¤È¤«»ÙÇÛ²¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¤ÇÌîµå¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½Ìò°úÂà¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºòÆü¤Þ¤ÇÎý½¬¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë´é¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë