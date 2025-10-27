½Õ¤ÎµÜºê¤Ç¤³¤Ü¤·¤¿¡Öº£Æü¤ÏÌîµå¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÈÄÅìÍ¯¸è¤¬¤â¤¬¤¤¤¿2Ç¯¤Î°Å°Ç¤ÈÈ¿¾Ê
¡¡°Å¤¬¤ê¤Ç¤â¤¬¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¿¥«¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÈÄÅìÍ¯¸èÅê¼ê¤¬Íèµ¨ÀïÎÏ¹½ÁÛ³°¤ÎÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¡¢±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î2Ç¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¼«Ê¬¤ò¿®¤¸ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ÏÀèÈ¯¤â´Þ¤á30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢6¾¡¡£Íâ24Ç¯¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£24Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤âÊ¹¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë°ìµ¤¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ï°ÅÅ¾¤·¤¿¡£150¥¥í¤ò±Û¤¨¤ëÄ¾µå¤Ï±¢¤òÀø¤á¡¢½ÐÎÏÉÔÂ¤ËÇº¤ßÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Î¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤á¤À¡¢¤¢¤ì¤À¤á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤É¡¢´¶³Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤¤ì¤º¤Ë¿ÍÍê¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÌã¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤è¤ê¤â¤½¤Î¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢´¶³Ð¤è¤ê¤â·Á¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤é¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¡£¸½¾õ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÌä¤¤¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¡£¤¤¤¤´¶³Ð¤¬¤Ä¤«¤á¤º¡¢Ï¢ÆüÍ¼Êý¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥Í¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÏÂÅÄµ£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤«¤é¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÌîµå¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¼õ¤±¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ÖºòÆü¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âº£Æü¤ÏÌîµå³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢·è¤·¤ÆÅØÎÏ¤ÏÂÕ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¿Í°ìÇÜ¤â¤¬¤¤¤¿¡£ÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ë¤¢¤ë²°ÆâÎý½¬¾ì¡£Á´ÂÎÎý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢´¹µ¤Àð¤Î²»¤À¤±¤¬¶Á¤¯¶õ´Ö¤Ç1¿Í¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤ÏÆü¾ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ÀÌîµå¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¡Ö½ª¤ï¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¡£ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿É½¾ð¤Çº£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤â±þ¤¸¤ëÉ½¾ð¤Ï³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÈÄÅìÍ¯¸è¤¬ºÆ¤ÓÂ¤òÁ°¤Ø¤È¿Ê¤á»Ï¤á¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë