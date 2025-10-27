山形県産の農産物を広く知ってもらい販路拡大につなげようと天童市できょう、県外のシェフやバイヤーを招いた産地見学交流会が開かれました。

【写真を見る】県産農産物の販路拡大へ 県外のシェフやバイヤーが生産現場を見学（山形）

この見学会は、県外のシェフやバイヤーに県産の農産物への理解を深めてもらい販路拡大につなげようと行われているものです。

きょうは首都圏や関西圏からシェフや百貨店のバイヤーなど合わせて１１人が参加し、天童市のラ・フランスの選果場を訪れました。

生産者からは今年のラ・フランスについて、猛暑や水不足の影響で小ぶりで生産量も２割ほど少なくなったものの糖度は平年並みに高く、みずみずしい出来となったことが伝えられました。

また、選果場の設備や選果方法なども伝えられ、参加者はその品質の高さや安全・安心に消費者に届けられる理由を確認していました。

■参加者は

参加者「巨大な冷蔵施設に高く積んでいる商品を見て圧巻だった。今後商品企画をする中で非常に参考になった」

参加者「実際に見学するとお客様への伝え方も全然変わってくるので勉強になり次に活かせると思う」

県農林水産部 農産物販路開拓・輸出推進課 髙山京平 主査「まだ知られていない農産物もあるので、その認知度を向上させていくことが課題。実際の良さを感じていただいてそれが販路拡大につながればいいなと思う」

この見学交流会はあすまで行われ、参加者は庄内柿や里芋の生産現場をまわり、旬の食材の産地を見学する予定です。

シェフやバイヤーの県産品への理解が進むとその先にいる顧客の理解も進むと考えられ、関係者は取り組みによる県産品の広がりに期待していました。