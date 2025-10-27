à·ã»÷á¼ã¤Æü¤ÎÊì¤Î·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÑ»¶ÌÍÚ¤¬¸ø³«¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ã¤¹¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×
¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼ã¤Êì¤ËÌÌ±Æ¤¬¡Ä
¡¡¸µHKT48¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤¬ÉãÊì¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¤¤ÈþÃËÈþ½÷¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÑ»¶ÌÍÚ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£Çò¤¤¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ö¡¼¥±¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¿·ÉØ¤ÏÑ»¶Ì¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤Èµ¤·¡¢¥±¡¼¥¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Ñ»¶Ì¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë¼«½öÅÁ¡Ö1³ä¤ÎÉÔ»àÄ³ ¤¦¤Ä¤òÂ´¶È¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î730Æü¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£¡ÖÊì¤Î³Î¸Ç¤¿¤ë°¦¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ã¤¹¡×¡Ö¥°¡¼¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ñ»¶Ì¤Ï2019Ç¯¤Ë8Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿HKT48¤òÂ´¶È¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥³èÆ°¤ò³«»Ï¡£24Ç¯¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë½÷À·Ù»¡´±Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£