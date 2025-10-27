辻元舞、“イケメン”長男そっくりな1歳長女と2人で過ごす“ワンオペ育児”に衝撃「女神の育児だ」「美人母娘」
3児の母でモデルの辻元舞（38）が、27日までに自身のYouTubeを更新。子育てしても変わらぬ美貌に反響が集まっている。
【動画】「愛おしさしかないです」長女と辻元舞の1日Vlog
「【VLOG】1歳1ヶ月の娘と過ごす1日」と題した動画で、長女（1）と2人で過ごす1日Vlogを公開。“ワンオペ”を手際よくこなす母親の姿を披露した。
長女にメイク中、道具を散らかされても叱らず「忙しそうですね」と優しく声をかけ、メイク完了後には冷静に片付け。昼寝中に仕事をし、昼食には豪華な離乳食を準備。育児と家事をスマートにこなすプライベート感満載の姿を見せている。
ファンからは「お化粧道具かき混ぜられても動じない舞さん強いです」「美人母娘」「長男くんにお顔が似ている気がして… 長男くんが赤ちゃんだった時を見させていただいているようで、、、 愛おしさしかないです」「女神の育児だ」などの反響が集まっていた。
辻元は2013年にスタイリストと結婚。16年1月に長男、18年11月に次男、24年8月に長女を出産している。
【動画】「愛おしさしかないです」長女と辻元舞の1日Vlog
「【VLOG】1歳1ヶ月の娘と過ごす1日」と題した動画で、長女（1）と2人で過ごす1日Vlogを公開。“ワンオペ”を手際よくこなす母親の姿を披露した。
長女にメイク中、道具を散らかされても叱らず「忙しそうですね」と優しく声をかけ、メイク完了後には冷静に片付け。昼寝中に仕事をし、昼食には豪華な離乳食を準備。育児と家事をスマートにこなすプライベート感満載の姿を見せている。
ファンからは「お化粧道具かき混ぜられても動じない舞さん強いです」「美人母娘」「長男くんにお顔が似ている気がして… 長男くんが赤ちゃんだった時を見させていただいているようで、、、 愛おしさしかないです」「女神の育児だ」などの反響が集まっていた。
辻元は2013年にスタイリストと結婚。16年1月に長男、18年11月に次男、24年8月に長女を出産している。