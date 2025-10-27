シーズンで最も活躍した先発投手に贈られる「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長＝元巨人）が２７日、都内のホテルで開かれ、日本ハム・伊藤大海投手の受賞が決まった。堀内委員長は会見で、今季チーム完投数が２３で１２球団トップだった日本ハム・新庄剛志監督を評価した。

「新庄監督、ただもんではないなと私は感じております。（先発完投の）原点回帰というんですか、そういう感じの談話をよく私も耳にしたり、目にしたりしてます。完投すると、本当にできるのかな、去年までそんなことしていないのに、と思ったら非常に多くなってるんですね。だから私は沢村賞を狙ってもらうには、日ハムのピッチャーが一番。監督もそういう風に考えてくれてんじゃないかな。非常に喜んでおります」と笑顔。

さらに、オリックス時代に２１年から３年連続３度の沢村賞を受賞したドジャース・山本がポストシーズンで２試合連続で完投して、メジャーでも高く評価されている点に触れて「完投といったら投手の華。名誉と言ったらおかしいかもしれませんけども。カーショーが『原点回帰を見た。完投というのはそれほどすごい』という談話をだしていましたが、やっぱりアメリカでもこうなのかって。ですから新庄監督の考え方に私は非常に賛同して、この沢村賞に関してはありがとうと思っております」と賛辞を惜しまなかった。

◆沢村賞 正式には「沢村栄治賞」。プロ野球創成期に活躍した故・沢村栄治氏（巨人）の功績をたたえ１９４７年に制定された。２リーグ制となった５０年からはセ・リーグの投手が選考対象だったが、８９年から両リーグに広げられた。選考基準は〈１〉１５勝以上の勝利数〈２〉１５０以上の奪三振数〈３〉１０以上の完投試合数〈４〉２・５０以下の防御率〈５〉２００イニング以上の投球回数〈６〉２５以上の登板数〈７〉６割以上の勝率※日本版クオリティースタートの達成率を含む他の成績も考慮して選考する。選考委員は堀内恒夫氏、平松政次氏、山田久志氏、工藤公康氏、斎藤雅樹氏。受賞者には金杯と副賞３００万円が贈られる。