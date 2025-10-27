“だいすけ世代”坂下千里子、横山だいすけには「ものすごいお世話になった」
タレントの坂下千里子（49歳）が、10月27日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。“うたのおにいさん”横山だいすけ（42歳）に「ものすごいお世話になった」と語った。
この日、番組のゲストに“うたのおにいさん”横山だいすけが出演。子ども番組「おかあさんといっしょ」（NHK）の11代目“うたのおにいさん”として人気を博したが、坂下も「娘が2008年生まれで。おにいさん2008年就任ですよね？ 私、もう“だいすけおにいさん世代”ドンピシャなんですよ！」と語る。
そして「もうほんとに子どもの保育園お迎えに行って、おにいさんを見せて、それで家事をするっていう。（その時間は）おにいさん任せ。育児は。ものすごいお世話になった」と語り、横山が「“だいすけ世代”ってやつですね？」とコメント。坂下は「“だいすけ世代”。モロ“だいすけ世代”なんですよ。だからちょっときょうお会いできるの感激しちゃって。この声、優しい〜！ 子どももですけど、お母さんも癒やしてくれるんですよね」と熱弁した。
