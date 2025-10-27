甘さ押さえで楽しめる！ お酒が駄目でも楽しめるカクテル【THE カクテルバイブル500】
ノンアルコールドリンク【サラトガクーラー（Saratoga Cooler）】
モスコミュールのノンアル版
「サラトガ」はニューヨーク州の地名から。モスコミュールのウオッカ抜きとも表現されるドリンクで、お酒が飲めない方や休日にもぴったりの一杯。甘さを抑えたい場合はシロップを入れなくてもOK。
レシピ
ジンジャーエール：適量
ライムジュース：20ml
シュガーシロップ：1tsp
氷を入れたグラスにライムジュースとシュガーシロップを入れる。ジンジャーエールで満たしたら、混ぜて、カットライムを添えて完成。
ひとことメモ
辛口のジンジャーエールを使うと、爽やかさはそのままに、より大人っぽい味わいに。
ノンアルコールドリンク【サンセットクルーズ（Sunset Cruise）】
パイナップルとクランベリーでヘルシーに
クランベリーはパイナップルとの相性もよく、しかもヘルシー。アルコールの苦手な人も楽しめるため、パーティーなどにもおすすめ。目の前でシェークして、おしゃれなグラスに注げば、ゲストも喜んでくれるはず。
レシピ
パイナップルジュース：30ml
クランベリージュース：30ml
すべての材料と氷をシェーカーに入れ、強くシェークし、氷を入れたグラスに注いで完成。お好みでパイナップルなどのフルーツを飾ると、より華やかに。フローズンにしてもおいしい。
ひとことメモ
パイナップルジュースが立つくらいにしっかりシェークするのがコツ。フローズンにしてもおいしい。
ノンアルコールドリンク（Non-alcoholic drinks）
お酒が飲めない人にも同じようにカクテルを楽しんでもらえるようにつくられたノンアルコールカクテル。爽快なものから甘くまろやかな味わいのものまで、レシピも幅広い。フルーツジュースや牛乳、風味豊かなシロップなどを使い、鮮やかで魅力的な一杯をつくることができる。
【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡