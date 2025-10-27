週末に行われた高校サッカー選手権静岡県大会決勝トーナメント1回戦。3連覇を狙う静岡学園は、西部の強豪・白の浜名と対戦。



静学は、前半7分、コーナーキックのチャンス。これに3番･吉田が頭で合わせ、先制します。



後半に入っても攻める静学。14分、13番･杉田がミドルシュート。これが相手に当たってゴールに吸い込まれ、追加点。





対する浜名は37分、左サイドを崩すと、9番の黒田。こぼれ球を再び黒田。静学ゴールに迫りますが得点ならず。この後も、20番･神吉がドリブルからネットを揺らした静学。4―0で浜名を破り初戦突破です。続いては第4シード赤の科学技術対第1シード、タイガー軍団東海大静岡翔洋。前半11分、翔洋はフリーキックのチャンスを得ると、こぼれ球に最後は3番･岩下。翔洋が先制します。対する科学技術は、その3分後、11番･北条がクロスを送ると、9番･太田。同点に追いつきます。試合は延長へもつれこみ、延長前半9分、科学技術は10番･坂口がファウルを受け、PKを獲得。これを2番･小林が決め、科学技術が逆転します。しかし、翔洋も延長後半終了間際エリア内の混戦で倒され、PKをゲット。これを6番･西尾が決め、同点に。このまま試合はPK戦に突入します。互いに全員が成功し、迎えた翔洋の4人目。これを科学技術のキーパー、加藤がセーブ。そして、決めれば勝ちが決まる科学技術の5人目。小林が決めて勝利。科学技術が第1シードの翔洋を撃破し、8年ぶりのベスト8進出を決めました。その他の結果です。清水桜が丘が勝利。藤枝東は逆転勝ち開誠館は6-0で快勝富士市立はPK戦の末、ベスト8進出です。この結果、準々決勝の組み合わせは静学対清水桜が丘藤枝東対明誠と開誠館対富士市立と磐田東対科学技術となりました。