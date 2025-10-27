通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．４％、上昇一服
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.38 6.00 7.49 6.40
1MO 8.74 5.90 7.34 7.00
3MO 9.04 6.29 7.77 6.99
6MO 9.22 6.65 8.18 7.32
9MO 9.31 6.86 8.47 7.56
1YR 9.37 7.00 8.66 7.73
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.98 8.46 6.92
1MO 8.05 8.35 6.88
3MO 8.49 8.50 7.19
6MO 8.89 8.93 7.52
9MO 9.19 9.20 7.69
1YR 9.35 9.39 7.80
東京時間16:32現在 参考値
ロンドン朝方、ドル円１週間は９．４％付近で推移している。先週後半には１０％台に乗せたが、足元では上昇一服となっている。米ＣＰＩのイベントを通過したことや、警戒さらた米中貿易協議が順調に進展していることなどが短期ボラティリティー低下の背景。
