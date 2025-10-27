イトーヨーカ堂とセブン-イレブン・ジャパン、Netflixの3社は、イトーヨーカドーとセブン-イレブンのブラックフライデー企画のひとつとして、Netflixとコラボレーションしたマルゲリータやチゲラーメン、キャラメルポップコーンなど最大26アイテムを、数量限定で11月15日に発売する。

「Netflix セブンプレミアム ゴールド 金のブラックマルゲリータ」

このうち、セブン-イレブンで発売されるコラボレーション商品は、セブンプレミアム ゴールドシリーズの人気商品「金のマルゲリータ」をブラックフライデーにちなんだ特別仕様にアレンジした「ブラックマルゲリータ」、味や色の変化が楽しめる「辛口ブラックチゲラーメン」など13アイテム。

Netflixブランドを冠した商品数としては国内最大となる取り組みで、菓子・飲料・冷凍食品・雑貨など、幅広いジャンルで展開される。

「Netflix 辛口ブラックチゲラーメン」

商品開発では、イトーヨーカドーとセブン-イレブンが「セブンプレミアム」で培ってきた開発ノウハウを活用して「『美味しさ』、『安全』、『安心』を徹底的に追求した」という。

パッケージデザインはNetflixが監修し、ブランドの世界観を反映した特別仕様。「美味しさにプラス面白さという新たな価値を取り入れることで、各社の強みを最大限に活かし、約1年をかけて共同開発を進めてきた」とのこと。

コラボレーションについて、3社からのコメントも発表されており、Netflixのビジネスディベロップメント シニアディレクター、下井昌人氏は「Netflixを見ている時の世界観(オンラインの世界)を反映した多彩なアイテム(オフラインの身近な商品)と一緒に、Netflixでの視聴体験がより豊かになることを願って企画しました」としている。

コラボレーション商品の詳細は特設サイトまで。

Netflix キャラメルポップコーン

Netflix キャラメルコーン コクコク塩キャラメル味

Netflixコラボ商品 一例

Netflix セブンプレミアム ゴールド 金のブラックマルゲリータ 698円(税別) Netflix 辛口ブラックチゲラーメン 278円(税別) Netflix ブラック豚骨まぜそば 278円(税別) Netflix スパイシーブラックカレー 398円(税別) Netflix キャラメルポップコーン 198円(税別) Netflix キャラメルコーン コクコク塩キャラメル味 158円(税別) Netflix ミッドナイトブースト 250ml 218円(税別) Netflix トワイライトトロピカル 250ml 218円(税別) Netflix チョコグミ ミルクティー味 198円(税別) Netflix チョコグミ ほうじ茶ラテ味 198円(税別) Netflix 黒いわさビーフ 158円(税別) Netflix 焼ほたて貝ひもチャンジャ風味 198円(税別) Netflix うまいかバター醬油風味 158円(税別) Netflix ビジネスディベロップメント シニアディレクター 下井 昌人

Netflixは、日本でのサービス開始から今年で10周年を迎えます。近年は、日常の中でNetflixをより身近に感じていただけるブランド体験や、多様なパートナーシップの拡大にも注力しています。今回のコラボレーションは、過去最大規模・最多アイテム数・全国展開という新たな試みです。Netflixを見ている時の世界観(オンラインの世界)を反映した多彩なアイテム(オフラインの身近な商品)と一緒に、Netflixでの視聴体験がより豊かになることを願って企画しました。日本全国に広がるイトーヨーカドーおよびセブン-イレブン店舗で気軽に手に取っていただき、幅広い世代のお客様にお楽しみいただければと思います。今後もパートナー企業の皆様とともに、日常に寄り添う、Netflix ならではの楽しさやストーリーをお届けしてまいります。

株式会社イトーヨーカ堂 フード＆ドラッグ事業部 岩田 邦彦 GM

イトーヨーカ堂では、これまで「美味しさ」「安全」「安心」を基本に、お客様にご満足いただける商品づくりを心がけてまいりました。このたび、Netflix 様とのコラボレーションという新たな挑戦を通じて、これまでの取り組みに加え、『ワクワクする楽しい体験』をお届けできる商品づくりに取り組みました。この取り組みを通じて、より多くのお客様に店舗へ足を運んでいただき、商品を手に取っていただければ幸いです。

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 商品本部 菓子・アイスクリーム部 片岡 孝寛 SMD

ブラックフライデーは年々、国内市場でも大きな盛り上がりを見せており、セブン‐イレブンにとっても、新しい価値や体験をお届けできる絶好の機会と捉えています。今回の Netflix 様とのコラボレーションは、従来にない“ワクワク”を創出し、多くのお客様にご満足いただけるものと確信しております。セブン‐イレブンでは、菓子や飲料などの食品を中心に商品を取り揃え、お客様にブラックフライデーをより一層お楽しみいただけるきっかけとなれば幸いです。