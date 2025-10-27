欧州株 慎重な取引開始 一方、米株先物は続伸
東京時間17:27現在
英ＦＴＳＥ100 9645.77（+0.15 +0.00%）
独ＤＡＸ 24270.35（+30.46 +0.13%）
仏ＣＡＣ40 8212.79（-12.84 -0.16%）
スイスＳＭＩ 12523.70（-44.48 -0.35%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:27現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47669.00（+273.00 +0.58%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6881.75（+54.75 +0.80%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25793.00（+283.75 +1.11%）
