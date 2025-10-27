欧州株　慎重な取引開始　一方、米株先物は続伸
東京時間17:27現在
英ＦＴＳＥ100　 9645.77（+0.15　+0.00%）
独ＤＡＸ　　24270.35（+30.46　+0.13%）
仏ＣＡＣ40　 8212.79（-12.84　-0.16%）
スイスＳＭＩ　 12523.70（-44.48　-0.35%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:27現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47669.00（+273.00　+0.58%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6881.75（+54.75　+0.80%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25793.00（+283.75　+1.11%）