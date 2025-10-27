¶¶²¼Å°»á¡¡¥¯¥ÞÈï³²Áê¼¡¤°½©ÅÄ¸©¤Ø¤Î¼«±ÒÂâÇÉ¸¯¤ËÈ¿ÂÐ¡¡¡ÈºÒ³²¡¢¹ñËÉ¤¬°ìÈÖ¡É¡ÖåºÎï»ö¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬27Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£½©ÅÄ¸©¤ÎÎëÌÚ·òÂÀÃÎ»ö¤¬¡¢¸©Æâ¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥Þ¤Î¿ÍÅªÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«±ÒÂâ¤ÏË¡Î§¾åÉð´ï»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢È¢¥ï¥Ê¤ÎÀßÃÖ¤ä¶î½ü¤·¤¿¥¯¥Þ¤Î²òÂÎ¤Ê¤É¡¢¸åÊý»Ù±ç¤Î¤ß¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¼«±ÒÂâ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈ¿ÂÐ¡£ºÒ³²ÇÉ¸¯¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¹ñËÉ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¤Ç¡¢¡È²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¼«±ÒÂâ¡É¤Ã¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ê½©ÅÄ¸©¤¬¡ËÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«¼£ÂÎ¤È¤«¹ÔÀ¯¤Î¤Û¤¦¤Ç¡¢Ì±´Ö¤â´Þ¤á¤Æ¡ÊÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¡Ë¡×¤È»ýÏÀ¡£¡Ö¸åÊý»Ù±ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢åºÎï¤´¤È¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¹ÔÀ¯ÂÎ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤ÏÆ±»þÂ¿È¯Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÎÙ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò´Þ¤á¤¿¿Í¼êÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¹çÂÎ¤À¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ËÊó½·¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ËÊó½·¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÍÜÀ®¤ò¡×¤È¿Ê¸À¤·¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈMC¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö°ì±þ¡¢8000±ßÄøÅÙ¤Î¼êÅö¤Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊäÂ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ8000±ß¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¹ÔÀ¯¤Ï¡¢Ì±´Ö¤ò¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢°·¤¤¤·¤¹¤®¡×¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£