°ÂºÂ´ÖÈþÍ¥¡¡ÎëÌÚ¤¨¤ß¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡Ö40ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×Éþ¡ÖÈï¤Ã¤¿¡×¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î°ÂºÂ´ÖÈþÍ¥¡Ê¤ß¤å¤¦¡á38¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Ç¥ë¤ÎÎëÌÚ¤¨¤ß¡Ê40¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·Á°¤Ç¤¹¤¬¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÎBIRTHDAY¤ò¡×¤ÈÎëÌÚ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖSEVENTEEN¤Î»£±Æ¤Ç¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¾×·â¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö40ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¤Îº°Ìî¤æ¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¡Ö¤æ¤ê¤ÈLautashi¡¡Design¤ÎÉþÀäÂÐÈï¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡¼¤È»×¤¤¤Ä¤ÄÃå¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈï¤Ã¤¿¡×¤ÈÉþ¤¬Èï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º°Ìî¤â12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖSEVENTEEN¡¦PINKY¥Á¡¼¥à¤Ç¤ª½Ë¤¤¡×¤ÈÎëÌÚ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤ß¤å¤¦¤ÈLautashi¡¡Design¤ÎÍÎÉþ¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉþ¤¬Èï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£