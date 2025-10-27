「まさに老害…」“信長”EXILE TAKAHIRO、初対面の相手から大暴言で激怒！令和の『赤影』緊迫する対峙シーン

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

10月26日（日）に放送された第1話では、赤影（佐藤大樹）が信長と初対面する展開に。しかし赤影が「老害」と言い放ったことで信長は激怒してしまい…。

【映像】赤影＆信長、バチバチに険悪な初対面のシーン

◆「まことに古い。まさに老害…」

第1話では、飛騨の忍者・赤影が、信長の重臣・滝川一益（忍成修吾）から織田家の忍を選抜する試験を受けるよう指示された。信長のことが好きではない赤影はこれを断るも、一益は「お館様はお前に会いたがっておる」と諦めず、最終的に赤影は渋々信長と対面することに。

しかしいざ信長と対面すると、彼は「貴様が会いたいと申すから会ってやっているのだ」と不機嫌そうにしており、赤影は一益に騙されたと気がつく。

「忍の素晴らしさを語ってくれるそうじゃないか、さあ話せ」という信長に、赤影が黙り込んでいると、信長は「はよう話せ！」と刀を抜いた。すると赤影は臆することなく、「気に入らぬことがあると怒りを露わにし、周りに配慮させる、まことに古い。まさに老害…」と暴言を吐く。

信長が「ワシが老いておると申すか」と怒りをにじませると、それでも赤影は「肉体ではない、心が」と返答。

完全に激怒した信長は「うつけものが」と赤影に刀を振り下ろそうとしたが、寸前で顔をあげた彼が赤い仮面をつけていることに気づくと、「なんだそれは？」と動きを止める。しかし赤影は「話してもわかっていただけないでしょう」と返すのみだった。

信長相手に容赦ない本音を述べる赤影のシーンは緊迫感あふれる一幕となっている。